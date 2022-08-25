О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: SKK Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Nan Kho Me Der Yadege Yara
Nan Kho Me Der Yadege Yara2024 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Tor Peekey Attan
Tor Peekey Attan2024 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Zrah Me Sawa Da Mesre
Zrah Me Sawa Da Mesre2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Bya Ba Kala Rashe
Bya Ba Kala Rashe2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Waroka Yara Tapey
Waroka Yara Tapey2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Zama Pa Zrah De Lobey Woke
Zama Pa Zrah De Lobey Woke2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Sakhi Shabaz Qalandar
Sakhi Shabaz Qalandar2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Khwaga Yadege Atarn
Khwaga Yadege Atarn2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Faryad Wokama Cha Ta
Faryad Wokama Cha Ta2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Makh Ra Warah Wah Atarn
Makh Ra Warah Wah Atarn2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Mayana Laila Maste Tapey
Mayana Laila Maste Tapey2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Kabul Me Nuwar Shu
Kabul Me Nuwar Shu2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Laila Shen Khal Ye Jorawo
Laila Shen Khal Ye Jorawo2023 · Альбом · Noor Muhammad Katawazai
Релиз Zama Laila Pa Ma
Zama Laila Pa Ma2023 · Сингл · Noor Muhammad Katawazai

Похожие артисты

Noor Muhammad Katawazai
Артист

Noor Muhammad Katawazai

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож