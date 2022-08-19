Информация о правообладателе: SKK Production
Сингл · 2022
Nasha De Janan
Другие альбомы исполнителя
Us La Wara Da2024 · Сингл · Khan Muhammad Minawal
Bangri Wale Charta Ya Zawani Margi2023 · Сингл · Khan Muhammad Minawal
Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka2022 · Альбом · Khan Muhammad Minawal
Nasha De Janan2022 · Сингл · Khan Muhammad Minawal
Starge Mre Mre Gharawe2022 · Альбом · Khan Muhammad Minawal
Meena Da Ka Nadai Janana2022 · Альбом · Khan Muhammad Minawal