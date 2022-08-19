О нас

Khan Muhammad Minawal

Khan Muhammad Minawal

Сингл  ·  2022

Nasha De Janan

#Со всего мира
Khan Muhammad Minawal

Артист

Khan Muhammad Minawal

Релиз Nasha De Janan

#

Название

Альбом

1

Трек Nasha De Janan

Nasha De Janan

Khan Muhammad Minawal

Nasha De Janan

16:52

Информация о правообладателе: SKK Production
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Us La Wara Da
Us La Wara Da2024 · Сингл · Khan Muhammad Minawal
Релиз Bangri Wale Charta Ya Zawani Margi
Bangri Wale Charta Ya Zawani Margi2023 · Сингл · Khan Muhammad Minawal
Релиз Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka
Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka2022 · Альбом · Khan Muhammad Minawal
Релиз Nasha De Janan
Nasha De Janan2022 · Сингл · Khan Muhammad Minawal
Релиз Starge Mre Mre Gharawe
Starge Mre Mre Gharawe2022 · Альбом · Khan Muhammad Minawal
Релиз Meena Da Ka Nadai Janana
Meena Da Ka Nadai Janana2022 · Альбом · Khan Muhammad Minawal

Khan Muhammad Minawal
Артист

Khan Muhammad Minawal

