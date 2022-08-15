О нас

Sultan Angar

Sultan Angar

Сингл  ·  2022

Zhra De Mako Lewanay

#Со всего мира
Sultan Angar

Артист

Sultan Angar

Релиз Zhra De Mako Lewanay

#

Название

Альбом

1

Трек Zhra De Mako Lewanay

Zhra De Mako Lewanay

Sultan Angar

Zhra De Mako Lewanay

8:59

Информация о правообладателе: Sunrise Music
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Pa Shaista Ho Ki Bacha Ye Ka Wazir Ye
Pa Shaista Ho Ki Bacha Ye Ka Wazir Ye2024 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Wa Har Cha Ta Janan Janan Wayal
Wa Har Cha Ta Janan Janan Wayal2024 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Mata Aw Ta Ba Pata Yarana Oko
Mata Aw Ta Ba Pata Yarana Oko2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Sta Raqam Janan Laram\
Sta Raqam Janan Laram\2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Janan Meena
Janan Meena2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Shpe De Da Akthar
Shpe De Da Akthar2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Shrang Shrang De Jor Dy
Shrang Shrang De Jor Dy2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Marawra Laila
Marawra Laila2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Pa Nadani Me Khata Na Se
Pa Nadani Me Khata Na Se2023 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Zhra De Mako Lewanay
Zhra De Mako Lewanay2022 · Сингл · Sultan Angar
Релиз Janan Janan
Janan Janan2022 · Альбом · Sultan Angar
Релиз Ajeeba Jwand Da Pakhwa Wo
Ajeeba Jwand Da Pakhwa Wo2022 · Альбом · Sultan Angar
Релиз Asar Nasta Sta Pa Daam Ki
Asar Nasta Sta Pa Daam Ki2022 · Альбом · Sultan Angar
Релиз Za Ba Malang Darzama
Za Ba Malang Darzama2021 · Альбом · Sultan Angar

