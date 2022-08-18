О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Khurai Showqi
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Da Yar Naz Ta
Da Yar Naz Ta2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Har Pashtoon Ba Pa Sakoon Wi
Har Pashtoon Ba Pa Sakoon Wi2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Pa Eid Da Rasi
Pa Eid Da Rasi2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Target Ki Madi Raqiban
Target Ki Madi Raqiban2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Ta Mi Dare Arman
Ta Mi Dare Arman2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Gulgulb Zama Laley Dey
Gulgulb Zama Laley Dey2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Garda Shpa Dar Pasi Garzam
Garda Shpa Dar Pasi Garzam2024 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Zara Ma Pata Pasi Wa Yara
Zara Ma Pata Pasi Wa Yara2023 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Sta Da Gull Zwaney Qurban Sam
Sta Da Gull Zwaney Qurban Sam2023 · Альбом · Khurai Showqi
Релиз Wali Dey Lazan Bial Kam
Wali Dey Lazan Bial Kam2023 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Za Par Ta Mayan Yam Wali Dey Lazan Bal Kam
Za Par Ta Mayan Yam Wali Dey Lazan Bal Kam2023 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Khudaya Zama Janan Zama Ka
Khudaya Zama Janan Zama Ka2023 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Za Pa Ta Mayana Dam
Za Pa Ta Mayana Dam2023 · Сингл · Khurai Showqi
Релиз Ghate Stargey Tor Barna
Ghate Stargey Tor Barna2023 · Сингл · Khurai Showqi

Похожие артисты

Khurai Showqi
Артист

Khurai Showqi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож