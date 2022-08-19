О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Noor Ali Haider
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zma da Stari Zawand
Zma da Stari Zawand2025 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Wakht da Azaan
Wakht da Azaan2025 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Paam Che Hindari
Paam Che Hindari2025 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Mena Mani
Mena Mani2025 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Sta Sara Yari da Zra
Sta Sara Yari da Zra2024 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Ghazal da Ka Tapay
Ghazal da Ka Tapay2024 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Hy Yara Shaista
Hy Yara Shaista2024 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Zama Pa Zwand Bal Ashna Na Sa
Zama Pa Zwand Bal Ashna Na Sa2024 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Shnedany (خوند کوی ستا سرہ شنے دانے)
Shnedany (خوند کوی ستا سرہ شنے دانے)2023 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Za Pa Ta Nazedala Yam
Za Pa Ta Nazedala Yam2023 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Ae Da She Zwane Khawanda
Ae Da She Zwane Khawanda2023 · Альбом · Noor Ali Haider
Релиз Bea Ba Kala Da Sta Yar Shama
Bea Ba Kala Da Sta Yar Shama2023 · Сингл · Noor Ali Haider
Релиз Ma Wayal Kher De Guzara Ba Kawo
Ma Wayal Kher De Guzara Ba Kawo2023 · Альбом · Noor Ali Haider
Релиз Da Shkule Shkule Khalak
Da Shkule Shkule Khalak2023 · Сингл · Noor Ali Haider

Похожие артисты

Noor Ali Haider
Артист

Noor Ali Haider

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож