Faryadi Kakar

Faryadi Kakar

Альбом  ·  2022

Da Ghara Pur Sar

#Со всего мира
Faryadi Kakar

Артист

Faryadi Kakar

Релиз Da Ghara Pur Sar

#

Название

Альбом

1

Трек Dra Wai La Zam-Kakari

Dra Wai La Zam-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

6:43

2

Трек Da Ghar Pr Sar-Kakari

Da Ghar Pr Sar-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

9:02

3

Трек Haq Bakhsha-Kakari

Haq Bakhsha-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

7:20

4

Трек Khudaya Shpa Tear-Kakari

Khudaya Shpa Tear-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

12:44

5

Трек Khwand Kawe Labas-Kakari

Khwand Kawe Labas-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

9:04

6

Трек Kor Ta Zama-Kakari

Kor Ta Zama-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

10:26

7

Трек Loi Sahar-Kakari

Loi Sahar-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

14:53

8

Трек Nawai Zwand-Kakari

Nawai Zwand-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

6:55

9

Трек Mata Janan Waya-Kakari

Mata Janan Waya-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

15:11

10

Трек Sta Yare-Kakari

Sta Yare-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

10:29

11

Трек Sumra Bakhtawar Ye-Kakari

Sumra Bakhtawar Ye-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

7:31

12

Трек Scool Ta Ze-Kakari

Scool Ta Ze-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

13:13

13

Трек Umer Ta Razhe- Kakari

Umer Ta Razhe- Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

8:47

14

Трек Zra Ma Pry Dai-Kakari

Zra Ma Pry Dai-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

10:17

15

Трек Zwane Marg Se-Kakari

Zwane Marg Se-Kakari

Faryadi Kakar

Da Ghara Pur Sar

7:30

Информация о правообладателе: Zako Jan
