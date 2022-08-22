О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Starge Pa Khawro Zma Mari Sa
Starge Pa Khawro Zma Mari Sa2024 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Ma Sara waira Wa Che Bia ba me Pa Khula Na KI
Ma Sara waira Wa Che Bia ba me Pa Khula Na KI2024 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Zma Yara Dilbar Me Sa
Zma Yara Dilbar Me Sa2024 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Pa Gul Da Wa westam Zare Zare De Krama
Pa Gul Da Wa westam Zare Zare De Krama2024 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Pashto Me DARTA mata Kara Raza me Kare Ka NA
Pashto Me DARTA mata Kara Raza me Kare Ka NA2023 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Ya ba yari wakam
Ya ba yari wakam2023 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Mata Da Khapal Qismat maloom di yara
Mata Da Khapal Qismat maloom di yara2023 · Сингл · Naseeb ullah Hasand
Релиз Sor Wor Dai
Sor Wor Dai2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand
Релиз Na pohedala jelai nadana zma pa yari swala pshemana
Na pohedala jelai nadana zma pa yari swala pshemana2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand
Релиз Da ishq taswer ya pa lemo ki garzwama Zaree Zaree ya krama didan ya gran di
Da ishq taswer ya pa lemo ki garzwama Zaree Zaree ya krama didan ya gran di2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand
Релиз zama pa stargo tol watan larobar our wakhisto
zama pa stargo tol watan larobar our wakhisto2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand
Релиз Za aw zra che kalal da janan kese kawo sara
Za aw zra che kalal da janan kese kawo sara2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand
Релиз Naseeb Ullah Hasand Kakari
Naseeb Ullah Hasand Kakari2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand
Релиз Zarha Ma Yu Di Garan Da Wari
Zarha Ma Yu Di Garan Da Wari2022 · Альбом · Naseeb ullah Hasand

Похожие артисты

Naseeb ullah Hasand
Артист

Naseeb ullah Hasand

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож