Abdullah Qismat Yar

Abdullah Qismat Yar

Альбом  ·  2022

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

#Со всего мира
Abdullah Qismat Yar

Артист

Abdullah Qismat Yar

Релиз Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

#

Название

Альбом

1

Трек Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

7:43

2

Трек Ma Mayan Ka

Ma Mayan Ka

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

7:44

3

Трек Musafar Che Me Lalai Sho

Musafar Che Me Lalai Sho

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

5:59

4

Трек Mar Ya Kam La Andashno

Mar Ya Kam La Andashno

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

9:49

5

Трек Nazaka Kava Da Zrono Shkar

Nazaka Kava Da Zrono Shkar

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

8:31

6

Трек Pa Attan Ke Shkary Dy-Kakari

Pa Attan Ke Shkary Dy-Kakari

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

12:42

7

Трек Pa Chars Wa Laya Dai-Kakar

Pa Chars Wa Laya Dai-Kakar

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

7:34

8

Трек Quran Ma Dai Ba Gran Gatham

Quran Ma Dai Ba Gran Gatham

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

5:55

9

Трек Sam Ya Bot Lama-Kakari

Sam Ya Bot Lama-Kakari

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

13:54

10

Трек Spin Starge Swam-Kakari

Spin Starge Swam-Kakari

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

9:57

11

Трек Vesh Ba Nast Wam-Kakari

Vesh Ba Nast Wam-Kakari

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

6:08

12

Трек Za Yam Leawanai- Kakari

Za Yam Leawanai- Kakari

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

10:20

13

Трек Zma Qismat Khwar Dai-Kakari

Zma Qismat Khwar Dai-Kakari

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

7:23

14

Трек Zra Ma Warkai

Zra Ma Warkai

Abdullah Qismat Yar

Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham

8:01

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

