Информация о правообладателе: Zako Jan
Альбом · 2022
Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Pa Grawan Ki Oshki Toi2024 · Сингл · Abdullah Qismat Yar
Sta Gham2024 · Сингл · Abdullah Qismat Yar
Pa Intizar Mi Pre Shundan2023 · Альбом · Abdullah Qismat Yar
Gudar Ta Zi Kawtare2023 · Альбом · Abdullah Qismat Yar
Jar Sham Tar Agha Yara Jar Sham2022 · Альбом · Abdullah Qismat Yar
Bewafa Dunya Da, Vol. 00202022 · Альбом · Abdullah Qismat Yar