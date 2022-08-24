О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Naseeb Wazir

Naseeb Wazir

Сингл  ·  2022

Za Che Kala Ta Bande Mayan Shoma

#Со всего мира
Naseeb Wazir

Артист

Naseeb Wazir

Релиз Za Che Kala Ta Bande Mayan Shoma

#

Название

Альбом

1

Трек Za Che Kala Ta Bande Mayan Shoma

Za Che Kala Ta Bande Mayan Shoma

Naseeb Wazir

Za Che Kala Ta Bande Mayan Shoma

6:08

Информация о правообладателе: Haider Baheer
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Raza Che Meena Sara Wakro
Raza Che Meena Sara Wakro2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Janan Me Shkulai Nazamin Dai
Janan Me Shkulai Nazamin Dai2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Treshar Ma Yada Wa
Treshar Ma Yada Wa2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Daley Wa Ashna Ta
Daley Wa Ashna Ta2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Sanga Matal Dey
Sanga Matal Dey2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Rakib Kuab Ghapa Zhey
Rakib Kuab Ghapa Zhey2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Che Larnga Panga Zee Naa
Che Larnga Panga Zee Naa2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Dey Sardar Ajab Khan
Dey Sardar Ajab Khan2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Da Nawab Khan Dummar Karwan Da
Da Nawab Khan Dummar Karwan Da2024 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Zamuz Kwaza Ashna
Zamuz Kwaza Ashna2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Akpala Merzey Bandey Chaley Ze
Akpala Merzey Bandey Chaley Ze2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Program Tu Warh Gaya
Program Tu Warh Gaya2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Taas Waya Da Dewy Guti
Taas Waya Da Dewy Guti2023 · Сингл · Naseeb Wazir
Релиз Wrak Kal Zwanan Musafarey
Wrak Kal Zwanan Musafarey2023 · Сингл · Naseeb Wazir

Похожие артисты

Naseeb Wazir
Артист

Naseeb Wazir

Om Shivan Pandey
Артист

Om Shivan Pandey

Akhilesh Gogu
Артист

Akhilesh Gogu

Kundal K Chhura
Артист

Kundal K Chhura

BAIDYANATH SUNA
Артист

BAIDYANATH SUNA

JHUMI
Артист

JHUMI

Sushil Mahananda, BAIDYANATH SUNA, PRIYANKA, JHUMI
Артист

Sushil Mahananda, BAIDYANATH SUNA, PRIYANKA, JHUMI

Sushil Mahananda
Артист

Sushil Mahananda

Ziaratwal Ashna
Артист

Ziaratwal Ashna

Krish Kumar
Артист

Krish Kumar

Jasobant sagar
Артист

Jasobant sagar

Durjay Soni
Артист

Durjay Soni

Abavanan
Артист

Abavanan