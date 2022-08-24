О нас

Akbar Shah Nikzad

Сингл  ·  2022

Starge Mate Mate Wre Mar De Kram

#Со всего мира
Артист

Релиз Starge Mate Mate Wre Mar De Kram

#

Название

Альбом

1

Трек Starge Mate Mate Wre Mar De Kram

Starge Mate Mate Wre Mar De Kram

Starge Mate Mate Wre Mar De Kram

9:25

Информация о правообладателе: FRIENDS MUSIC COMPANY
Другие альбомы исполнителя

Релиз Da Dero Starge Darpasi De Grana
Da Dero Starge Darpasi De Grana2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Khosh Me Sta Da Stargo Jang
Khosh Me Sta Da Stargo Jang2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Ka Za Nan Maram Ka Saba
Ka Za Nan Maram Ka Saba2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Ghwaram Ghanamrang Bacha
Ghwaram Ghanamrang Bacha2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Sta Janan Sawoma Nazike
Sta Janan Sawoma Nazike2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Ma Ledale Khapal Janan
Ma Ledale Khapal Janan2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Meena Da Cha
Meena Da Cha2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз TikTok Rasara Mal Ye
TikTok Rasara Mal Ye2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Sok De Nazawe Dumra
Sok De Nazawe Dumra2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Yow Ware Rasa
Yow Ware Rasa2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Kakari Ghari
Kakari Ghari2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Margai Liz Sabar Waka
Margai Liz Sabar Waka2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Sta Pa Yari Fakhar Kawama
Sta Pa Yari Fakhar Kawama2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad
Релиз Lewanai Zarghai Tappy
Lewanai Zarghai Tappy2024 · Сингл · Akbar Shah Nikzad

