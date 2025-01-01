О нас

Missfits

Missfits

Сингл  ·  1999

Missfits & Band

#Другое
Missfits

Артист

Missfits

Релиз Missfits & Band

#

Название

Альбом

1

Трек Frauen House

Frauen House

Missfits

Missfits & Band

2:31

2

Трек Emanzensong

Emanzensong

Missfits

Missfits & Band

4:16

3

Трек Zum Thema: Beckenschiefstand

Zum Thema: Beckenschiefstand

Missfits

Missfits & Band

4:09

4

Трек Freundinnen Song

Freundinnen Song

Missfits

Missfits & Band

1:53

5

Трек Ein Lied zu der Frage

Ein Lied zu der Frage

Missfits

Missfits & Band

3:25

6

Трек Zum Thema: Frührentner

Zum Thema: Frührentner

Missfits

Missfits & Band

2:05

7

Трек Das "Fritz ist Tot"-Lied

Das "Fritz ist Tot"-Lied

Missfits

Missfits & Band

1:48

8

Трек Die Schnulze

Die Schnulze

Missfits

Missfits & Band

4:36

9

Трек Song Der Bräute (1)

Song Der Bräute (1)

Missfits

Missfits & Band

1:33

10

Трек Zum Thema: Ehe und ähnliche Zustände

Zum Thema: Ehe und ähnliche Zustände

Missfits

Missfits & Band

4:24

11

Трек Song der Bräute (2)

Song der Bräute (2)

Missfits

Missfits & Band

1:45

12

Трек Flasch (Es Singt Cora Von Ablaß-Krause)

Flasch (Es Singt Cora Von Ablaß-Krause)

Missfits

Missfits & Band

3:46

13

Трек Zum Thema: Peeeter

Zum Thema: Peeeter

Missfits

Missfits & Band

3:19

14

Трек Ganz allein (Es singt Frau Schnick)

Ganz allein (Es singt Frau Schnick)

Missfits

Missfits & Band

3:23

15

Трек Zum Thema: Frauen

Zum Thema: Frauen

Missfits

Missfits & Band

0:11

16

Трек Lustiger Verein (Es singen die Männer)

Lustiger Verein (Es singen die Männer)

Missfits

Missfits & Band

1:11

17

Трек Baby - Blues

Baby - Blues

Missfits

Missfits & Band

5:21

18

Трек Zum Thema: Kinder

Zum Thema: Kinder

Missfits

Missfits & Band

3:30

19

Трек Kinder an die Wand

Kinder an die Wand

Missfits

Missfits & Band

3:20

20

Трек Zum Thema: Männer

Zum Thema: Männer

Missfits

Missfits & Band

0:06

21

Трек Das "Sausack"- Lied

Das "Sausack"- Lied

Missfits

Missfits & Band

2:35

22

Трек Das "Blues-Brothers"-Lied

Das "Blues-Brothers"-Lied

Missfits

Missfits & Band

10:42

Информация о правообладателе: Roof Records
