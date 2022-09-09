О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

serfym

serfym

Сингл  ·  2022

Красное Сухое

#Русский рок#Рок
serfym

Артист

serfym

Релиз Красное Сухое

#

Название

Альбом

1

Трек Красное Сухое

Красное Сухое

serfym

Красное Сухое

2:27

Информация о правообладателе: NORD Side
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Губы цвета весны
Губы цвета весны2025 · Сингл · serfym
Релиз Таро
Таро2025 · Сингл · serfym
Релиз Последний закат
Последний закат2024 · Сингл · serfym
Релиз Никто и никогда
Никто и никогда2024 · Сингл · serfym
Релиз Как закроешь глаза
Как закроешь глаза2024 · Сингл · serfym
Релиз Скандалы
Скандалы2024 · Сингл · копия чувств
Релиз Немое кино
Немое кино2024 · Сингл · serfym
Релиз Розовые Облака
Розовые Облака2023 · Сингл · Michela
Релиз Девочка Эмо
Девочка Эмо2023 · Сингл · serfym
Релиз Устал любить
Устал любить2023 · Сингл · serfym
Релиз Все это не правильно
Все это не правильно2023 · Сингл · serfym
Релиз Красное Сухое
Красное Сухое2022 · Сингл · serfym
Релиз Играешь
Играешь2022 · Альбом · serfym

Похожие артисты

serfym
Артист

serfym

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож