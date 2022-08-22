О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

#Поп
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Oheň

Oheň

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

4:12

2

Трек Žabí lék

Žabí lék

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:03

3

Трек Chceš mít ještě víc

Chceš mít ještě víc

Lesek Semelka

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:06

4

Трек Snídám

Snídám

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:58

5

Трек Zvolna

Zvolna

Lesek Semelka

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:36

6

Трек Kroužím

Kroužím

Jiri Korn

,

Josef Vobruba

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

,

Bezinky

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:23

7

Трек Playboy

Playboy

Marie Rottrova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

5:01

8

Трек Všechny holky

Všechny holky

Vítězslav Vávra

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:51

9

Трек Nevěřím ti

Nevěřím ti

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:48

10

Трек Všechno je jasný

Všechno je jasný

Petra Janu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:44

11

Трек Odcházím

Odcházím

Jiri Korn

,

Studiový orchestr

,

Zdeněk John

,

Bezinky

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:56

12

Трек Na to můžeš vzít jed

Na to můžeš vzít jed

Petr Spaleny

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:15

13

Трек Lásky nechoděj

Lásky nechoděj

Karel Zich

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:32

14

Трек Milión důvodů

Milión důvodů

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:37

15

Трек Dál se mi o tobě zdá

Dál se mi o tobě zdá

Vítězslav Vávra

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:34

16

Трек Nevíš, jaká jsem

Nevíš, jaká jsem

Marie Rottrova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

1:57

17

Трек Ještě chvíli

Ještě chvíli

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

4:20

18

Трек Půlnoc probdělá

Půlnoc probdělá

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:08

19

Трек Pouhá náhoda

Pouhá náhoda

Pavel Vaculík

,

Michaela Linková

,

Disconaut

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:43

20

Трек Lásko vlídná, lásko přísná

Lásko vlídná, lásko přísná

Ladislav Štaidl

,

Pavel Fořt

,

Ladislav Štaidl se svým orchestrem

,

Bohuslav Myslík

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:17

21

Трек První láska

První láska

Stanislav Procházka ml.

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:19

22

Трек Bílý měsíc

Bílý měsíc

Michaela Linková

,

Novum

,

Jiří Kulich

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:43

23

Трек Seriál

Seriál

Jiri Korn

,

Vítězslav Hádl

,

Studiový orchestr

,

Ondřej Soukup

,

Bezinky

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:33

24

Трек My to zvládnem

My to zvládnem

Felix Slovacek

,

Iveta Bartošová

,

Petr Sepeši

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:58

25

Трек Vím, že se ti nechce vstávat

Vím, že se ti nechce vstávat

Jiri Korn

,

Vítězslav Hádl

,

Studiový orchestr

,

Ondřej Soukup

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:27

26

Трек Zčistajasna

Zčistajasna

Vítězslav Vávra

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

4:51

27

Трек Pokaždé

Pokaždé

Karel Vágner

,

Stanislav Hložek

,

Petr Kotvald

,

Karel Vágner se svým orchestrem

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:37

28

Трек Ztracená

Ztracená

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:36

29

Трек Proč tu se mnou nejsi

Proč tu se mnou nejsi

Pavel Skalický

,

Saturn Pavla Skalického

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:55

30

Трек Portréty velké lásky

Portréty velké lásky

Vera Spinarova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:39

31

Трек Všichni nám jen závidí

Všichni nám jen závidí

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:18

32

Трек Známá neznámá

Známá neznámá

Yvetta Simonova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:25

33

Трек Karolína

Karolína

Stanislav Procházka ml.

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:27

34

Трек Byl jako ostatní

Byl jako ostatní

Saturn Pavla Skalického

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:56

35

Трек Trampolína

Trampolína

Vaclav Neckar

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:52

36

Трек Chci tě mít

Chci tě mít

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:09

37

Трек Kam tě vítr vzal

Kam tě vítr vzal

Petra Janu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:46

38

Трек Já to tušil hned

Já to tušil hned

Felix Slovacek

,

Petr Sepeši

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:58

39

Трек Hledejte pod písmenem L

Hledejte pod písmenem L

Stanislav Procházka ml.

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

1:55

40

Трек Teď jsem tady já

Teď jsem tady já

Vaclav Neckar

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:40

41

Трек Převozník

Převozník

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:22

42

Трек Poslední z posledních

Poslední z posledních

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:46

43

Трек Hodiny

Hodiny

Petra Janu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:29

44

Трек Tvůj vlak

Tvůj vlak

Eva Pilarová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

2:59

45

Трек Mít číslo jedna

Mít číslo jedna

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:55

46

Трек To teda ne

To teda ne

Vera Spinarova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:16

47

Трек S. O. S.

S. O. S.

Petra Janu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1980 - 1986, Vol. 2

3:11

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
