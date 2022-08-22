О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

#Поп
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Dávno nejsem hloupá

Dávno nejsem hloupá

Valerie Čižmárová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:21

2

Трек Rosetta

Rosetta

Jaromír Mayer

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:32

3

Трек Pokloním se zahradám a stráním

Pokloním se zahradám a stráním

Alena Tichá

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:43

4

Трек Co já vím

Co já vím

METRONOM

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:45

5

Трек Hej, Madlén

Hej, Madlén

Jaromír Mayer

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:45

6

Трек Nezmohla ho chůva

Nezmohla ho chůva

Yvetta Simonova

,

Milan Chladil

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

1:57

7

Трек Déšť

Déšť

Marie Rottrova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:58

8

Трек Koupím ti psa

Koupím ti psa

Jiří Štědroň

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:37

9

Трек Krátká je má zpráva

Krátká je má zpráva

Pavel Barton

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:40

10

Трек Nápad

Nápad

Karel Gott

,

Jitka Zelenková

,

Jana Kocianová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:31

11

Трек Proč mám tě rád

Proč mám tě rád

Karel Hala

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:20

12

Трек Napiš, prosím

Napiš, prosím

Vera Spinarova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:56

13

Трек Můj dům tě vítá

Můj dům tě vítá

Karel Hala

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:28

14

Трек Jsem zvláštní

Jsem zvláštní

Olympic

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

5:25

15

Трек Že ho neznám, jsem vážně rád

Že ho neznám, jsem vážně rád

Jiri Schelinger

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:13

16

Трек Jen se přiznej

Jen se přiznej

Alena Tichá

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:44

17

Трек Každá holka nejraděj sní

Každá holka nejraděj sní

Josef Vobruba

,

Vaclav Neckar

,

Taneční orchestr Čs. rozhlasu

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:00

18

Трек Tvou lásku mít

Tvou lásku mít

Miroslav cerny

,

Inkognito kvartet

,

Alena Procházková

,

Skupina Jiřího Brabce

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:51

19

Трек Nejsem zámožný

Nejsem zámožný

Milan Drobný

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:12

20

Трек Můj stín svítí z kaluží

Můj stín svítí z kaluží

Eva Pilarová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

4:02

21

Трек Výkupné

Výkupné

Pavel Barton

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:15

22

Трек Písně mé jdou k vám

Písně mé jdou k vám

Yvetta Simonova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:18

23

Трек Mám ráda léto

Mám ráda léto

Václav Hybš

,

Václav Hybš se svým orchestrem

,

Jana Matysová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:29

24

Трек Byl by to hřích

Byl by to hřích

Alena Tichá

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:24

25

Трек Noc je ještě příliš mladá

Noc je ještě příliš mladá

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:21

26

Трек Skrýše bláhových snů zamykám

Skrýše bláhových snů zamykám

Milan Drobný

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:52

27

Трек Dřív

Dřív

Vera Spinarova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

4:27

28

Трек Večer

Večer

Milan Chladil

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:24

29

Трек Snad jsem to já

Snad jsem to já

Viktor Sodoma

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:13

30

Трек Úsvit

Úsvit

Naďa Urbánková

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:08

31

Трек Běž za svou láskou

Běž za svou láskou

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:16

32

Трек Poprvé

Poprvé

František Janeček

,

Kroky Františka Janečka

,

Hana Buštíková

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:19

33

Трек První i poslední

První i poslední

Vaclav Neckar

,

Bacily

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:50

34

Трек Mám ráda tvůj smích

Mám ráda tvůj smích

Jana Kratochvílová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:55

35

Трек Za svítání

Za svítání

Vera Spinarova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:17

36

Трек Kdo ví, proč láska odchází

Kdo ví, proč láska odchází

Kardinálové

,

Petr Čáslavský

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:46

37

Трек Já tě poznal

Já tě poznal

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:11

38

Трек Kdekdo tě pomlouvá

Kdekdo tě pomlouvá

Valerie Čižmárová

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:44

39

Трек Proč ti na tom tak záleží

Proč ti na tom tak záleží

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:11

40

Трек Už jsem pochopil

Už jsem pochopil

Ladislav Štaidl

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:41

41

Трек Půjdem spát

Půjdem spát

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:47

42

Трек Já tu byl

Já tu byl

Jan Hrábek

,

Jiří Helekal

,

Bezinky

,

Pražské smyčce Jana Hrábka

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:18

43

Трек Jenom chvíli jsem se vzdálil

Jenom chvíli jsem se vzdálil

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:15

44

Трек Tam, kam sokoli létají

Tam, kam sokoli létají

Hana Zagorova

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:03

45

Трек Remedium

Remedium

Naďa Urbánková

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

5:22

46

Трек Tolikrát

Tolikrát

Jiri Korn

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:07

47

Трек V zádech táhnu stín

V zádech táhnu stín

Karel Zich

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

2:45

48

Трек Svět se točí dál

Svět se točí dál

Karel Gott

Nejvýznamnější textaři české populární hudby Mirek Černý 1971- 1979 , Vol. 2

3:29

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Похожие альбомы

Релиз Grand Collection (Лучшее для лучших)
Grand Collection (Лучшее для лучших)2015 · Альбом · Вика Цыганова
Релиз Пропадаю я
Пропадаю я1997 · Альбом · Любовь Успенская
Релиз Офицеры России
Офицеры России2004 · Альбом · Вика Цыганова
Релиз Allermooiste Duetten (YouTube)
Allermooiste Duetten (YouTube)2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Hitparáda 70. Let
Hitparáda 70. Let2004 · Альбом · Various Artists
Релиз Abba-Salutely 70's
Abba-Salutely 70's2016 · Альбом · Cast of Abba-Salutely 70's
Релиз El Mejor Pop Español
El Mejor Pop Español2013 · Альбом · Various Artists
Релиз Paula Tsui DSD Collection No. 2
Paula Tsui DSD Collection No. 21981 · Альбом · 徐小鳳
Релиз 40 Velikih Hitova: Ljubav Postoji Zbog Nas - Najljepši Dueti
40 Velikih Hitova: Ljubav Postoji Zbog Nas - Najljepši Dueti2017 · Альбом · Razni Izvođači
Релиз Gema Aidilfitri
Gema Aidilfitri2016 · Альбом · Various Artists
Релиз 80-luvun Finnhits 2
80-luvun Finnhits 21980 · Альбом · Various Artists
Релиз Dance - Tribute To The Carpenters
Dance - Tribute To The Carpenters2012 · Альбом · Tony Evans
Релиз Jane & Herondy
Jane & Herondy1975 · Альбом · Jane & Herondy
Релиз Zoom Into The 80s
Zoom Into The 80s2010 · Альбом · Tony Evans Dancebeat Studio Band

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

Crazy Frog
Артист

Crazy Frog

Los del Río
Артист

Los del Río

The Cool Kidzz
Артист

The Cool Kidzz

Graham Blvd
Артист

Graham Blvd

Studio Allstars
Артист

Studio Allstars

Baha Men
Артист

Baha Men

Ylvis
Артист

Ylvis

The Countdown Kids
Артист

The Countdown Kids

The Karaoke Channel
Артист

The Karaoke Channel

Boombastic
Артист

Boombastic

Brazillian Party DJs
Артист

Brazillian Party DJs

Thrust
Артист

Thrust