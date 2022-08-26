О нас

Pyrokinesis

Pyrokinesis

Альбом  ·  2022

геометрия тьмы

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1.3K лайков

Pyrokinesis

Артист

Pyrokinesis

Релиз геометрия тьмы

#

Название

Альбом

1

Трек ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ ИНТРО ("ГЕОМЕТРИЯ ТЬМЫ")

ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ ИНТРО ("ГЕОМЕТРИЯ ТЬМЫ")

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:03

2

Трек претор был прав

претор был прав

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:42

3

Трек радуга земного тяготения

радуга земного тяготения

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:33

4

Трек а что если смерть существо?

а что если смерть существо?

Pyrokinesis

геометрия тьмы

4:26

5

Трек герметика

герметика

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:38

6

Трек я верю только в неизбежность зла

я верю только в неизбежность зла

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:00

7

Трек ветрянка

ветрянка

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:48

8

Трек аморе аморе

аморе аморе

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:40

9

Трек нежное электричество

нежное электричество

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:20

10

Трек в джазе одни девчонки

в джазе одни девчонки

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:15

11

Трек шерше ля фам

шерше ля фам

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:45

12

Трек люблю грозу в начале мая

люблю грозу в начале мая

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:20

13

Трек шёпот далёких звёзд

шёпот далёких звёзд

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:09

14

Трек эдельвейс

эдельвейс

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:10

15

Трек люди хтонь небытие

люди хтонь небытие

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:34

16

Трек докучные сказки докучные сказки докучные

докучные сказки докучные сказки докучные

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:33

17

Трек отказываю небу

отказываю небу

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:34

18

Трек геометрия тьмы

геометрия тьмы

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:41

19

Трек ВРЕМЯ И КАМУШКИ АУТРО ("ГЕОМЕТРИЯ ТЬМЫ")

ВРЕМЯ И КАМУШКИ АУТРО ("ГЕОМЕТРИЯ ТЬМЫ")

Pyrokinesis

геометрия тьмы

2:46

20

Трек время вернуться назад

время вернуться назад

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:46

21

Трек что отличает птицу от летучей мыши

что отличает птицу от летучей мыши

Pyrokinesis

геометрия тьмы

1:55

22

Трек звёзды все принадлежат богам (ПОСТСКРИПТУМ "ГЕОМЕТРИЯ ТЬМЫ")

звёзды все принадлежат богам (ПОСТСКРИПТУМ "ГЕОМЕТРИЯ ТЬМЫ")

Pyrokinesis

геометрия тьмы

3:16

Информация о правообладателе: Rhymes Music Inc.
