Jiri Belohlavek

Jiri Belohlavek

,

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Сингл  ·  1989

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

#Классическая

1 лайк

Jiri Belohlavek

Артист

Jiri Belohlavek

Релиз Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

#

Название

Альбом

1

Трек My Country, .: Vltava (Allegro comodo, non agitato)

My Country, .: Vltava (Allegro comodo, non agitato)

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

12:29

2

Трек The Bartered Bride, .: Overture

The Bartered Bride, .: Overture

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

6:31

3

Трек The Bartered Bride, .: Polka

The Bartered Bride, .: Polka

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

4:25

4

Трек The Bartered Bride, .: Act 2, Scene 1: Furiant

The Bartered Bride, .: Act 2, Scene 1: Furiant

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

2:17

5

Трек The Bartered Bride, .: Act 3, Scene 2: Skočná - Dance of the Comedians

The Bartered Bride, .: Act 3, Scene 2: Skočná - Dance of the Comedians

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

5:53

6

Трек Festive Symphony in E-Sharp Major, Op. 6, .: IV. Scherzo

Festive Symphony in E-Sharp Major, Op. 6, .: IV. Scherzo

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

9:36

7

Трек Libuše, .: Overture

Libuše, .: Overture

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

8:57

8

Трек My Country, .: Z českých luhů a hájů (Molto moderato - Allegro poco vivo, ma non troppo - Presto)

My Country, .: Z českých luhů a hájů (Molto moderato - Allegro poco vivo, ma non troppo - Presto)

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

,

Jiri Belohlavek

Smetana: festival. Vltava, from bohemian fields and groves, the bartered bride

12:07

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
