Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

Альбом  ·  2022

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

#Со всего мира
Артист

Релиз Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

#

Название

Альбом

1

Трек Dyž sem vézl seno

Dyž sem vézl seno

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

muzikanti

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

3:11

2

Трек Zdálo sa ně, zdálo

Zdálo sa ně, zdálo

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Inka Čalová

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

1:58

3

Трек Mamičko, idú husáři

Mamičko, idú husáři

Jan Šafařík

,

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

muzikanti

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

3:48

4

Трек Hory sa černajú

Hory sa černajú

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:57

5

Трек Červené jablúško

Červené jablúško

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Inka Čalová

,

Ženský sbor Strážnické cimbálové muziky Michala Miltáka

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

4:16

6

Трек Vnorovské cifry

Vnorovské cifry

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

1:53

7

Трек Stojí hruška v poli

Stojí hruška v poli

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Jan Horňák

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

4:37

8

Трек Až pojedu z Písku

Až pojedu z Písku

Jan Múčka

,

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:10

9

Трек Tá kněždubská věž

Tá kněždubská věž

Václav Harnoš

,

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

3:16

10

Трек Aj, Jurenko, Jurenko

Aj, Jurenko, Jurenko

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Jan Horňák

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

3:21

11

Трек Moja žena, to je žena

Moja žena, to je žena

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

muzikanti

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:59

12

Трек Jede, jede vývoda

Jede, jede vývoda

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Ženský sbor Strážnické cimbálové muziky Michala Miltáka

,

Jana Múčková

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:54

13

Трек Janíčka vezú

Janíčka vezú

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Jaroslav Čajka

,

Milan Polák

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

3:48

14

Трек Už je milá, blízko vánoc

Už je milá, blízko vánoc

Jan Múčka

,

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:36

15

Трек Skoro ráno svítá

Skoro ráno svítá

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

Květoslava Grňáková

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:41

16

Трек Ta strážnická brána

Ta strážnická brána

Václav Harnoš

,

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

,

muzikanti

Okolo Strážnice s cimbálovou muzikou Michala Miltáka

2:18

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
