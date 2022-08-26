О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Hikerii

Hikerii

Альбом  ·  2022

РЗ: Расстройство Зависимости

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
Hikerii

Артист

Hikerii

Релиз РЗ: Расстройство Зависимости

#

Название

Альбом

1

Трек Даня Хикери (Intro)

Даня Хикери (Intro)

Hikerii

,

Droplierx

РЗ: Расстройство Зависимости

0:36

2

Трек Волосы

Волосы

Hikerii

,

ethan evans

РЗ: Расстройство Зависимости

1:51

3

Трек Не хочу знать

Не хочу знать

Hikerii

,

LIL FR3AKY

РЗ: Расстройство Зависимости

2:07

4

Трек Снег

Снег

Hikerii

,

miitsu

,

HEALME

РЗ: Расстройство Зависимости

2:51

5

Трек Проблемы

Проблемы

Hikerii

,

Ocean Love

,

HEALME

РЗ: Расстройство Зависимости

2:11

6

Трек Пустота

Пустота

Hikerii

РЗ: Расстройство Зависимости

1:47

7

Трек Догонялки

Догонялки

Hikerii

,

ethan evans

,

ВЕНЕРА ПЛАЧЕТ

РЗ: Расстройство Зависимости

1:49

8

Трек По кругу

По кругу

Hikerii

,

Ocean Love

РЗ: Расстройство Зависимости

1:43

9

Трек Океан

Океан

Hikerii

РЗ: Расстройство Зависимости

1:56

Информация о правообладателе: OMSK Rival Record
Волна по релизу
