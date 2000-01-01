О нас

小蓓蕾组合

小蓓蕾组合

Альбом  ·  2000

儿歌奶奶汪玲等作品

#Детская
小蓓蕾组合

Артист

小蓓蕾组合

Релиз 儿歌奶奶汪玲等作品

#

Название

Альбом

1

Трек 妈妈的吻

妈妈的吻

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:19

2

Трек 采蘑菇的小姑娘

采蘑菇的小姑娘

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:44

3

Трек 歌声与微笑

歌声与微笑

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:07

4

Трек 听妈妈讲那过去的事情

听妈妈讲那过去的事情

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:52

5

Трек 李小多分果果

李小多分果果

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:53

6

Трек 洗手绢

洗手绢

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:55

7

Трек 两只小象

两只小象

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:08

8

Трек 世界之最谁知道

世界之最谁知道

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:01

9

Трек 狼犬福克

狼犬福克

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:02

10

Трек 劳动最光荣 (美术片《小猫钓鱼》主题歌)

劳动最光荣 (美术片《小猫钓鱼》主题歌)

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

1:36

11

Трек 我们是共产主义接班人

我们是共产主义接班人

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:20

12

Трек 好阿姨

好阿姨

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:00

13

Трек 少年少年祖国的春天

少年少年祖国的春天

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:18

14

Трек 快乐的节日

快乐的节日

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:09

15

Трек 咱们从小讲礼貌

咱们从小讲礼貌

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:19

16

Трек 今天我值日

今天我值日

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

1:53

17

Трек 春风告诉我

春风告诉我

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

1:54

18

Трек 唱响和平

唱响和平

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:40

19

Трек 欢迎你

欢迎你

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:38

20

Трек 小鸟小鸟

小鸟小鸟

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

3:12

21

Трек 针线包是传家宝

针线包是传家宝

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:18

22

Трек 我爱北京天安门

我爱北京天安门

小蓓蕾组合

儿歌奶奶汪玲等作品

2:56

Информация о правообладателе: 颂今音乐
