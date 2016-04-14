О нас

闫东炜

闫东炜

Альбом  ·  2016

小清新与小情绪

#Электро
闫东炜

Артист

闫东炜

Релиз 小清新与小情绪

#

Название

Альбом

1

Трек 简单与初夏

简单与初夏

闫东炜

小清新与小情绪

3:57

2

Трек 初夏与骤雨

初夏与骤雨

闫东炜

小清新与小情绪

3:09

3

Трек 倒映与星空

倒映与星空

闫东炜

小清新与小情绪

2:24

4

Трек 简单与秋夜

简单与秋夜

闫东炜

小清新与小情绪

2:56

5

Трек 遇见与错过

遇见与错过

闫东炜

小清新与小情绪

2:39

6

Трек 烟火与告白

烟火与告白

闫东炜

小清新与小情绪

4:00

7

Трек 春季与小镇

春季与小镇

闫东炜

小清新与小情绪

3:13

8

Трек 圣诞与元旦

圣诞与元旦

闫东炜

小清新与小情绪

2:20

9

Трек 挽秋与追忆

挽秋与追忆

闫东炜

小清新与小情绪

3:17

10

Трек 初秋与七夕

初秋与七夕

闫东炜

小清新与小情绪

2:40

11

Трек 盛夏与响恋

盛夏与响恋

闫东炜

小清新与小情绪

3:10

12

Трек 雪落与掌心

雪落与掌心

闫东炜

小清新与小情绪

3:43

13

Трек 夏野与暗恋

夏野与暗恋

闫东炜

小清新与小情绪

2:44

14

Трек 满夏与距离

满夏与距离

闫东炜

小清新与小情绪

3:18

Информация о правообладателе: HiFive
