Информация о правообладателе: Mobile1 Music
Сингл · 2022
אבא שלי
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
אין צורך2024 · Сингл · ניר פוראי
אני ככה2023 · Сингл · ניר פוראי
הזריחה שלי2023 · Альбом · ניר פוראי
בואי אליי2023 · Сингл · ניר פוראי
קרוב אל עצמי2023 · Альбом · ניר פוראי
לא מבין אף מילה2023 · Сингл · ניר פוראי
בעיות2022 · Сингл · ניר פוראי
אבא שלי2022 · Сингл · ניר פוראי
האהבה תציל אותי2022 · Альбом · ניר פוראי
לא מוותר לעצמי2022 · Альбом · ניר פוראי
אקורד2021 · Альбом · ניר פוראי
חשמל2021 · Альбом · ניר פוראי
מסתדר2020 · Альбом · ניר פוראי
אמרו לי2020 · Альбом · ניר פוראי