หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

Альбом  ·  2019

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

#Фолк
หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

Артист

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

Релиз รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

#

Название

Альбом

1

Трек ชาดหน้าถ้ามี

ชาดหน้าถ้ามี

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:22

2

Трек เห็นแล้วมัก

เห็นแล้วมัก

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:01

3

Трек คัดรอดบ่าวสวนอ้อย

คัดรอดบ่าวสวนอ้อย

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:25

4

Трек เป็นพี่น้อง

เป็นพี่น้อง

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

3:43

5

Трек คิวน้องที่เท่าไร

คิวน้องที่เท่าไร

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:14

6

Трек อาดีดรักที่ดงหมากอยาง

อาดีดรักที่ดงหมากอยาง

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:13

7

Трек สาวบ้านตานสุมยังคอย

สาวบ้านตานสุมยังคอย

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:22

8

Трек คิดฮอดผู้บ่าวแคมเช

คิดฮอดผู้บ่าวแคมเช

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:06

9

Трек บ่ออยากดอกอ้าย

บ่ออยากดอกอ้าย

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

3:16

10

Трек เสียงครวนจากสาวหลัก3

เสียงครวนจากสาวหลัก3

หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

รวมเพลง สาว หล้าน้อย เพ็ดดงเห็น Lanoy Phetdonghen

4:51

Информация о правообладателе: LAODER MEDIA
