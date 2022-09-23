О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: New music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Presente
Presente2025 · Сингл · Julia Freitas
Релиз Oração ao Vento
Oração ao Vento2024 · Сингл · Julia Freitas
Релиз Tempo
Tempo2022 · Сингл · Julia Freitas
Релиз Sinta a Vida
Sinta a Vida2022 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Compondo com Zeus
Compondo com Zeus2022 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Um Dia
Um Dia2022 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Passou a Vida
Passou a Vida2022 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Navegantes de Marés
Navegantes de Marés2022 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Novo Tempo
Novo Tempo2022 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Tanto Faz
Tanto Faz2021 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Senha
Senha2021 · Альбом · Julia Freitas
Релиз Além de Mim
Além de Mim2021 · Альбом · Julia Freitas

Похожие артисты

Julia Freitas
Артист

Julia Freitas

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож