Информация о правообладателе: New music
Сингл · 2022
Tempo
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Presente2025 · Сингл · Julia Freitas
Oração ao Vento2024 · Сингл · Julia Freitas
Tempo2022 · Сингл · Julia Freitas
Sinta a Vida2022 · Альбом · Julia Freitas
Compondo com Zeus2022 · Альбом · Julia Freitas
Um Dia2022 · Альбом · Julia Freitas
Passou a Vida2022 · Альбом · Julia Freitas
Navegantes de Marés2022 · Альбом · Julia Freitas
Novo Tempo2022 · Альбом · Julia Freitas
Tanto Faz2021 · Альбом · Julia Freitas
Senha2021 · Альбом · Julia Freitas
Além de Mim2021 · Альбом · Julia Freitas