Revoada e Rolê

Информация о правообладателе: Master Gold
Distant Paradise2024 · Сингл · TEN TIMES
Era Só uma Ficada2024 · Сингл · cl no beat
Vida Sesion2023 · Сингл · Chael
Master Clã2022 · Сингл · Chael
Gordinho Favelado2021 · Альбом · MC Thalles
Aliança no Bueiro2021 · Альбом · MC Thalles
Rival do Sistema2021 · Альбом · Chael
Domingueira2021 · Сингл · Chael
Grau Bololo2021 · Альбом · Mc Lilico
Copão de 7002021 · Альбом · BM
Chuva de Nota2021 · Альбом · Chael
Longe de Falsidade2021 · Альбом · MC Jhow Jhow Chavão
Louco por Você2021 · Альбом · Mc Lilico
All the Other Boys2021 · Сингл · Lissa