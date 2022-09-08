О нас

Cuban Salsa All Stars

Cuban Salsa All Stars

,

Salsaloco de Cuba

,

Salsa Passion

Сингл  ·  2022

Salsa Hits Favorites

#Поп

2 лайка

Cuban Salsa All Stars

Артист

Cuban Salsa All Stars

Релиз Salsa Hits Favorites

#

Название

Альбом

1

Трек Idílio

Idílio

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

5:15

2

Трек Una Aventura

Una Aventura

Grupo Meneo

Salsa Hits Favorites

5:14

3

Трек Pedro Navaja

Pedro Navaja

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

5:00

4

Трек Y Tu Te Vas (Salsa Version)

Y Tu Te Vas (Salsa Version)

Nuevas Voces

Salsa Hits Favorites

4:06

5

Трек El Cantante

El Cantante

Miami Beatz

Salsa Hits Favorites

6:47

6

Трек Un Montón de Estrellas

Un Montón de Estrellas

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:31

7

Трек Si Te Vas

Si Te Vas

Nuevas Voces

Salsa Hits Favorites

4:55

8

Трек Celos

Celos

Nuevas Voces

Salsa Hits Favorites

4:45

9

Трек Sedúceme

Sedúceme

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

5:18

10

Трек Como Se Lo Explico al Corazón

Como Se Lo Explico al Corazón

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

5:03

11

Трек Comerte a Besos

Comerte a Besos

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:19

12

Трек Pueden Decir

Pueden Decir

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:17

13

Трек El Tonto Que No Te Olvidó

El Tonto Que No Te Olvidó

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:33

14

Трек En Nombre de los Dos

En Nombre de los Dos

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:29

15

Трек Pero No Me Ama

Pero No Me Ama

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

3:51

16

Трек Traición

Traición

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:41

17

Трек Pena de Amor

Pena de Amor

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:44

18

Трек Cuando Faltas Tú

Cuando Faltas Tú

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:22

19

Трек Guitarra

Guitarra

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:45

20

Трек Soledad

Soledad

Grupo Hanyak

Salsa Hits Favorites

8:08

21

Трек La Salsa Vive

La Salsa Vive

Grupo Super Bailongo

Salsa Hits Favorites

4:35

22

Трек Esperando

Esperando

Boricua Boys

Salsa Hits Favorites

3:20

Информация о правообладателе: Sazon Productions
