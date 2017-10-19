О нас

Stacey Kent

Stacey Kent

Альбом  ·  2017

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

#Джаз

Stacey Kent

Артист

Stacey Kent

Релиз I Know I Dream: The Orchestral Sessions

#

Название

Альбом

1

Трек Double Rainbow

Double Rainbow

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

4:33

2

Трек Photograph

Photograph

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

6:09

3

Трек Les amours perdues

Les amours perdues

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

4:21

4

Трек Bullet Train

Bullet Train

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

7:35

5

Трек To Say Goodbye

To Say Goodbye

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

5:19

6

Трек Make It Up

Make It Up

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

4:59

7

Трек Avec le temps

Avec le temps

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

4:22

8

Трек I Know I Dream

I Know I Dream

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

5:38

9

Трек La rua madureira

La rua madureira

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

4:54

10

Трек Mais uma Vez

Mais uma Vez

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

6:25

11

Трек That's All

That's All

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

5:39

12

Трек The Changing Lights

The Changing Lights

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

6:21

13

Трек Le soleil noir

Le soleil noir

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

6:32

14

Трек The Ice Hotel

The Ice Hotel

Stacey Kent

I Know I Dream: The Orchestral Sessions

5:44

Информация о правообладателе: Token Productions
