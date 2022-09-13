О нас

2015 Love Songs

2015 Love Songs

,

I Love Love Songs

,

Love Story

Альбом  ·  2022

The Most Romantic Love Songs

#Поп
2015 Love Songs

Артист

2015 Love Songs

Релиз The Most Romantic Love Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Thinking Out Loud

Thinking Out Loud

Sean Olson

The Most Romantic Love Songs

4:16

2

Трек Stand By Me

Stand By Me

Dylan Clarke

The Most Romantic Love Songs

3:12

3

Трек Never Be the Same

Never Be the Same

Janet Kelley

The Most Romantic Love Songs

3:47

4

Трек Send My Love (To My New Lover)

Send My Love (To My New Lover)

Betty Lopez

The Most Romantic Love Songs

3:39

5

Трек I Will Always Love You

I Will Always Love You

Zoe Clarke

The Most Romantic Love Songs

4:32

6

Трек Want to Want Me

Want to Want Me

Rhys Hunter

The Most Romantic Love Songs

3:27

7

Трек Unchained Melody

Unchained Melody

Saints or Sinners

The Most Romantic Love Songs

3:41

8

Трек I'll Be Missing You

I'll Be Missing You

Sunset Patrol

,

Callum Miller

,

Layla Patel

The Most Romantic Love Songs

4:24

9

Трек How Would You Feel

How Would You Feel

Benjamin Collins

The Most Romantic Love Songs

4:40

10

Трек Hearts Don't Break Around Here

Hearts Don't Break Around Here

Luca Clarke

The Most Romantic Love Songs

4:05

11

Трек Million Years Ago

Million Years Ago

Aimee Bailey

The Most Romantic Love Songs

3:46

12

Трек Duele el Corazon

Duele el Corazon

Alfredo Olvera

,

Adrián Cordero

The Most Romantic Love Songs

3:20

13

Трек Take Me Home

Take Me Home

Summer Ellis

The Most Romantic Love Songs

3:34

14

Трек I Don't Like It, I Love It

I Don't Like It, I Love It

Nathan Meyer

,

Harvey Wilson

,

Ethan Lee

The Most Romantic Love Songs

3:44

15

Трек Eyes Closed

Eyes Closed

Kelly Guerrero

The Most Romantic Love Songs

3:17

16

Трек My All

My All

Brianna Davis

The Most Romantic Love Songs

3:44

17

Трек Carry Me Home

Carry Me Home

Amelie Hill

,

Nicholas Carr

The Most Romantic Love Songs

4:42

18

Трек Senza una donna (Without a Woman)

Senza una donna (Without a Woman)

Harrison Cooper

,

Billy Stevens

The Most Romantic Love Songs

4:33

19

Трек Love Letters in the Sand

Love Letters in the Sand

Rhys Thompson

The Most Romantic Love Songs

2:17

20

Трек To Be Without You

To Be Without You

Dylan Ortiz

The Most Romantic Love Songs

3:18

21

Трек Nebraska

Nebraska

Amber Bell

The Most Romantic Love Songs

3:40

22

Трек I Know Him So Well

I Know Him So Well

Anna Vargas

,

Lucy Bailey

The Most Romantic Love Songs

3:57

23

Трек Till the End (From "Me Before You")

Till the End (From "Me Before You")

Julia Dean

The Most Romantic Love Songs

3:01

24

Трек The Tide

The Tide

Love Genius

The Most Romantic Love Songs

3:15

25

Трек Love to See You Cry

Love to See You Cry

Ramón Anaya

The Most Romantic Love Songs

4:08

26

Трек Fall Down

Fall Down

Isobel Cooper

The Most Romantic Love Songs

3:01

Информация о правообладателе: Hey Ya Records
