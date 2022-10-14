О нас

Globus

Globus

Альбом  ·  2022

Cinematica

#Альтернативный рок

Globus

Артист

Globus

Релиз Cinematica

#

Название

Альбом

1

Трек Sprockets

Sprockets

Globus

Cinematica

0:27

2

Трек ''Peace in Our Time''

''Peace in Our Time''

Globus

Cinematica

6:17

3

Трек O California

O California

Globus

Cinematica

4:52

4

Трек False Redeemers

False Redeemers

Globus

Cinematica

3:27

5

Трек War

War

Globus

Cinematica

5:53

6

Трек I'm Afraid of Americans

I'm Afraid of Americans

Globus

Cinematica

3:48

7

Трек Peltier: The Art of Healing

Peltier: The Art of Healing

Globus

Cinematica

2:19

8

Трек Mighty Ship

Mighty Ship

Globus

Cinematica

5:37

9

Трек Recover (Extended Version)

Recover (Extended Version)

Globus

,

Anneke Van Giersbergen

Cinematica

5:00

10

Трек Seraphim

Seraphim

Globus

Cinematica

2:52

11

Трек Brothers in Arms (Extended Version)

Brothers in Arms (Extended Version)

Globus

Cinematica

4:12

12

Трек You'll Never Walk Alone

You'll Never Walk Alone

Globus

Cinematica

4:16

13

Трек Air I Breathe

Air I Breathe

Globus

Cinematica

4:44

14

Трек You and I (Extended Version)

You and I (Extended Version)

Globus

Cinematica

4:57

15

Трек The River

The River

Globus

Cinematica

4:06

16

Трек Carry the Flame

Carry the Flame

Globus

Cinematica

3:48

17

Трек Golden Dream (Letter from Adi Abeyito)

Golden Dream (Letter from Adi Abeyito)

Globus

Cinematica

8:07

Информация о правообладателе: Imperativa Records
