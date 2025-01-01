О нас

Walter Süsskind

Walter Süsskind

,

Yehudi Menuhin

,

Philharmonia Orchestra London

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Henri Vieuxtemps - Violin Concerto No. 4, Op. 31

#Классическая
Walter Süsskind

Артист

Walter Süsskind

Релиз Master of Classic Music, Henri Vieuxtemps - Violin Concerto No. 4, Op. 31

#

Название

Альбом

1

Трек Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: I. Andante. Moderato

Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: I. Andante. Moderato

Philharmonia Orchestra London

,

Walter Süsskind

,

Yehudi Menuhin

Master of Classic Music, Henri Vieuxtemps - Violin Concerto No. 4, Op. 31

6:34

2

Трек Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: II. Adagio religioso

Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: II. Adagio religioso

Philharmonia Orchestra London

,

Walter Süsskind

,

Yehudi Menuhin

Master of Classic Music, Henri Vieuxtemps - Violin Concerto No. 4, Op. 31

6:40

3

Трек Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: III. Scherzo & Trio

Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: III. Scherzo & Trio

Philharmonia Orchestra London

,

Walter Süsskind

,

Yehudi Menuhin

Master of Classic Music, Henri Vieuxtemps - Violin Concerto No. 4, Op. 31

4:17

4

Трек Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: IV. Finale: Allegro

Violin Concerto No. 4 in D Minor, Op. 31: IV. Finale: Allegro

Philharmonia Orchestra London

,

Walter Süsskind

,

Yehudi Menuhin

Master of Classic Music, Henri Vieuxtemps - Violin Concerto No. 4, Op. 31

5:48

Информация о правообладателе: Oscardigital
