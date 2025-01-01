О нас

Das deutsche Zupforchester

Das deutsche Zupforchester

,

Takashi Ochi

,

Silvia Ochi

и 

ещё 3

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Vivaldi - Symphony for Mandolin, Concerto Grosso for Two Mandolins

#Классическая
Das deutsche Zupforchester

Артист

Das deutsche Zupforchester

Релиз Master of Classic Music, Vivaldi - Symphony for Mandolin, Concerto Grosso for Two Mandolins

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony For Mandolin in C Major

Symphony For Mandolin in C Major

Das deutsche Zupforchester

,

Siegfried Behrend

,

Takashi Ochi

Master of Classic Music, Vivaldi - Symphony for Mandolin, Concerto Grosso for Two Mandolins

6:03

2

Трек Concerto Grosso For Two Mandolins: I. Allegro

Concerto Grosso For Two Mandolins: I. Allegro

Das deutsche Zupforchester

,

Siegfried Behrend

,

Elfi Germesin

,

Tadashi Sasaki

,

Silvia Ochi

Master of Classic Music, Vivaldi - Symphony for Mandolin, Concerto Grosso for Two Mandolins

5:07

3

Трек Concerto Grosso For Two Mandolins: II. Andante

Concerto Grosso For Two Mandolins: II. Andante

Das deutsche Zupforchester

,

Siegfried Behrend

,

Elfi Germesin

,

Tadashi Sasaki

,

Silvia Ochi

Master of Classic Music, Vivaldi - Symphony for Mandolin, Concerto Grosso for Two Mandolins

2:16

4

Трек Concerto Grosso For Two Mandolins: III. Allegro

Concerto Grosso For Two Mandolins: III. Allegro

Das deutsche Zupforchester

,

Siegfried Behrend

,

Elfi Germesin

,

Tadashi Sasaki

,

Silvia Ochi

Master of Classic Music, Vivaldi - Symphony for Mandolin, Concerto Grosso for Two Mandolins

2:59

Информация о правообладателе: Oscardigital
