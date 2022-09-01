О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Floodyus

Floodyus

,

Mugen

Сингл  ·  2022

Скучаю

#Русский рэп#Хип-хоп
Floodyus

Артист

Floodyus

Релиз Скучаю

#

Название

Альбом

1

Трек Скучаю

Скучаю

Mugen

,

Floodyus

Скучаю

2:11

Информация о правообладателе: Mugen
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Autumn!
Autumn!2025 · Сингл · Floodyus
Релиз Врач
Врач2024 · Сингл · Floodyus
Релиз Baby
Baby2024 · Сингл · Floodyus
Релиз Mood
Mood2023 · Альбом · Floodyus
Релиз Космос
Космос2023 · Альбом · Floodyus
Релиз Забудешь
Забудешь2022 · Сингл · Floodyus
Релиз Холодно
Холодно2022 · Сингл · Floodyus
Релиз Скучаю
Скучаю2022 · Сингл · Floodyus
Релиз Я не хочу так больше
Я не хочу так больше2022 · Сингл · Floodyus
Релиз Бездна (prod. by markki)
Бездна (prod. by markki)2022 · Сингл · Floodyus
Релиз Сон
Сон2021 · Сингл · Floodyus
Релиз EMOTIONAL OUTBURST
EMOTIONAL OUTBURST2021 · Сингл · Floodyus
Релиз Плохо
Плохо2020 · Сингл · Floodyus

Похожие артисты

Floodyus
Артист

Floodyus

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож