Nadine Henrichs

Nadine Henrichs

Сингл  ·  2022

Delicacy

#Классическая
Nadine Henrichs

Артист

Nadine Henrichs

Релиз Delicacy

#

Название

Альбом

1

Трек Fantasia, Vol. I, TWV 40:7: Dolce (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia, Vol. I, TWV 40:7: Dolce (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
3:32

Nadine Henrichs

Delicacy

3:32

2

Трек Fantasia, Vol. I, TWV 40:7: Allegro (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia, Vol. I, TWV 40:7: Allegro (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:11

Nadine Henrichs

Delicacy

1:11

3

Трек Fantasia, Vol. I, TWV 40:7: Spirituoso (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia, Vol. I, TWV 40:7: Spirituoso (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:04

Nadine Henrichs

Delicacy

1:04

4

Трек Opus XI: Minuetto

Opus XI: Minuetto

Nadine Henrichs

Delicacy

1:57

5

Трек Sonata, Vol. I: I. Andante

Sonata, Vol. I: I. Andante

Nadine Henrichs

,

Michael Behringer

,

Annekatrin Beller

Delicacy

2:00

6

Трек Sonata, Vol. I: II. Allegro

Sonata, Vol. I: II. Allegro

Nadine Henrichs

,

Michael Behringer

,

Annekatrin Beller

Delicacy

2:02

7

Трек Sonata, Vol. I: III. Minuetto

Sonata, Vol. I: III. Minuetto

Nadine Henrichs

,

Michael Behringer

,

Annekatrin Beller

Delicacy

2:57

8

Трек Fantasia I, TWV 40:14: Largo (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia I, TWV 40:14: Largo (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
2:48

Nadine Henrichs

Delicacy

2:48

9

Трек Fantasia I, TWV 40:14: Allegro I (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia I, TWV 40:14: Allegro I (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
2:01

Nadine Henrichs

Delicacy

2:01

10

Трек Fantasia I, TWV 40:14: Grave (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia I, TWV 40:14: Grave (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:25

Nadine Henrichs

Delicacy

1:25

11

Трек Fantasia I, TWV 40:14: Allegro II (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia I, TWV 40:14: Allegro II (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
2:09

Nadine Henrichs

Delicacy

2:09

12

Трек Opus XI: Allemanda

Opus XI: Allemanda

Nadine Henrichs

Delicacy

2:27

13

Трек Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
3:19

Nadine Henrichs

Delicacy

3:19

14

Трек Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: II. Allemande (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: II. Allemande (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
4:52

Nadine Henrichs

Delicacy

4:52

15

Трек Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: III. Courante (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: III. Courante (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
3:03

Nadine Henrichs

Delicacy

3:03

16

Трек Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: IV. Sarabande (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: IV. Sarabande (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
2:35

Nadine Henrichs

Delicacy

2:35

17

Трек Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: V. Menuet (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: V. Menuet (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
4:16

Nadine Henrichs

Delicacy

4:16

18

Трек Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: VI. Gigue (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: VI. Gigue (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:33

Nadine Henrichs

Delicacy

1:33

19

Трек Opus XI: Largo

Opus XI: Largo

Nadine Henrichs

Delicacy

2:06

20

Трек Opus XI: Double

Opus XI: Double

Nadine Henrichs

Delicacy

2:02

21

Трек Fantasia II, TWV 40:3: Grave (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia II, TWV 40:3: Grave (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
0:53

Nadine Henrichs

Delicacy

0:53

22

Трек Fantasia II, TWV 40:3: Vivace (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia II, TWV 40:3: Vivace (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:28

Nadine Henrichs

Delicacy

1:28

23

Трек Fantasia II, TWV 40:3: Adagio (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia II, TWV 40:3: Adagio (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:19

Nadine Henrichs

Delicacy

1:19

24

Трек Fantasia II, TWV 40:3: Allegro (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)

Fantasia II, TWV 40:3: Allegro (Arr. for Viola by Nadine Henrichs)
Nadine Henrichs
Delicacy
1:46

Nadine Henrichs

Delicacy

1:46

25

Трек Opus XI: Lamenterole

Opus XI: Lamenterole

Nadine Henrichs

Delicacy

2:01

26

Трек Sonata in G Minor, BWV 1029: I. Vivace

Sonata in G Minor, BWV 1029: I. Vivace

Nadine Henrichs

,

Michael Behringer

,

Hille Perl

,

Péter Barczi

Delicacy

5:13

27

Трек Sonata in G Minor, BWV 1029: II. Adagio

Sonata in G Minor, BWV 1029: II. Adagio

Nadine Henrichs

,

Michael Behringer

,

Hille Perl

,

Péter Barczi

Delicacy

4:06

28

Трек Sonata in G Minor, BWV 1029: III. Allegro

Sonata in G Minor, BWV 1029: III. Allegro

Nadine Henrichs

,

Michael Behringer

,

Hille Perl

,

Péter Barczi

Delicacy

3:26

Информация о правообладателе: Carpe Diem Records Berlin
