О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

dimkapitsur27

dimkapitsur27

Альбом  ·  2022

Трагедия

#Русский рэп#Хип-хоп
dimkapitsur27

Артист

dimkapitsur27

Релиз Трагедия

#

Название

Альбом

1

Трек Кореш из подола

Кореш из подола

dimkapitsur27

Трагедия

2:49

2

Трек Похуист

Похуист

dimkapitsur27

Трагедия

1:51

3

Трек Части твоих фраз

Части твоих фраз

dimkapitsur27

Трагедия

2:44

4

Трек Фристайл

Фристайл

dimkapitsur27

Трагедия

1:53

5

Трек Вспоминаю

Вспоминаю

dimkapitsur27

Трагедия

2:44

6

Трек Кирюша Бондаренко

Кирюша Бондаренко

dimkapitsur27

Трагедия

2:42

7

Трек Андерграунд

Андерграунд

dimkapitsur27

Трагедия

2:09

8

Трек Хоча би хвилину

Хоча би хвилину

dimkapitsur27

Трагедия

2:30

9

Трек Супермама

Супермама

dimkapitsur27

Трагедия

3:32

10

Трек Кладбіщний дрочер

Кладбіщний дрочер

dimkapitsur27

Трагедия

2:04

11

Трек Олд

Олд

dimkapitsur27

Трагедия

2:05

12

Трек Блюр

Блюр

dimkapitsur27

Трагедия

1:45

13

Трек Лишился

Лишился

dimkapitsur27

Трагедия

2:24

14

Трек По фасту (Aутро)

По фасту (Aутро)

dimkapitsur27

Трагедия

2:24

Информация о правообладателе: dimkapitsur27
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Рейтинг
Рейтинг2024 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Вайб
Вайб2024 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Грязюка (feat. Airwake)
Грязюка (feat. Airwake)2024 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Нет направления
Нет направления2023 · Альбом · dimkapitsur27
Релиз Факти
Факти2023 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Alone (feat. anton_vasylyna)
Alone (feat. anton_vasylyna)2023 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Не любовь (feat. anton_vasylyna)
Не любовь (feat. anton_vasylyna)2023 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Magnum Opus (feat. Airwake)
Magnum Opus (feat. Airwake)2022 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Savuyr
Savuyr2022 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Кипяток (feat. Airwake)
Кипяток (feat. Airwake)2022 · Сингл · dimkapitsur27
Релиз Трагедия
Трагедия2022 · Альбом · dimkapitsur27
Релиз Кирюша Бондаренко
Кирюша Бондаренко2022 · Сингл · dimkapitsur27

Похожие альбомы

Релиз Terma
Terma2022 · Сингл · Georgia Valavani
Релиз Seni Severdim
Seni Severdim2023 · Сингл · KFDR MUSİC
Релиз Милая
Милая2022 · Сингл · Doston Shukurullayev
Релиз Ofat
Ofat2025 · Сингл · Umidjon Anvarjonov
Релиз Bir qarab qo'y
Bir qarab qo'y2016 · Альбом · Oybek Yoqubov
Релиз Baxor - Single
Baxor - Single2019 · Сингл · Indrajit Kumar Sagar
Релиз Üzer Seni Dayanamazsın
Üzer Seni Dayanamazsın2023 · Сингл · Elsen Pro
Релиз Turki Shirozi
Turki Shirozi2025 · Сингл · Diyora Jafari
Релиз DRIFT LEZGINKA
DRIFT LEZGINKA2025 · Сингл · OBARG
Релиз Shans
Shans2025 · Сингл · Bonuxon
Релиз Vzpomínky
Vzpomínky2023 · Альбом · Various Artists
Релиз Gulsanam
Gulsanam2024 · Сингл · Sidiq Tog'ayev
Релиз Dertlerim Çok Kafa Duman
Dertlerim Çok Kafa Duman2023 · Сингл · Elsen Pro

Похожие артисты

dimkapitsur27
Артист

dimkapitsur27

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож