О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gold Up

Gold Up

Альбом  ·  2022

Introduction

#Дэнсхолл
Gold Up

Артист

Gold Up

Релиз Introduction

#

Название

Альбом

1

Трек Location

Location

Gold Up

,

Kelvyn Boy

,

Busy Signal

Introduction

2:32

2

Трек Blue Skies

Blue Skies

Reekado Banks

,

Beenie Man

,

Gold Up

Introduction

2:31

3

Трек Set So

Set So

Micah Shemaiah

,

Gold Up

Introduction

2:41

4

Трек Pumpum

Pumpum

Charly Black

,

Gold Up

Introduction

2:31

5

Трек Ganja

Ganja

El Villanord

,

Bounty Killer

,

Gold Up

Introduction

2:42

6

Трек Bird (Remix)

Bird (Remix)

Gold Up

,

DopeNation

,

Laa Lee

Introduction

2:20

7

Трек Touch Yuh Head

Touch Yuh Head

Elephant Man

,

Gold Up

,

Monsta Boss

Introduction

2:49

8

Трек I LIKE IT

I LIKE IT

Shatta Wale

,

Gold Up

Introduction

2:32

9

Трек Chase

Chase

Busy Signal

,

Gold Up

Introduction

2:42

10

Трек Bingo

Bingo

I Waata

,

Gold Up

Introduction

2:35

11

Трек Gyallis Class

Gyallis Class

BADDA GENERAL

,

Jason Valentino

,

Gold Up

Introduction

3:13

12

Трек Blow Up (Clean)

Blow Up (Clean)

Shatta Wale

,

Skillibeng

,

Gold Up

Introduction

3:13

13

Трек Frozen

Frozen

Nation Boss

,

Gold Up

Introduction

3:06

14

Трек Flowaz

Flowaz

Bugle

,

Gold Up

Introduction

2:29

Информация о правообладателе: Evidence Music
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tek It On
Tek It On2024 · Сингл · Bounty Killer
Релиз Bravo
Bravo2024 · Сингл · Gold Up
Релиз Searching
Searching2024 · Сингл · Kid Alpha
Релиз Give Dem
Give Dem2024 · Сингл · Kaka Highflames
Релиз Shatta De Minuit
Shatta De Minuit2024 · Сингл · Gamix
Релиз Step Step
Step Step2023 · Сингл · Gold Up
Релиз Ken
Ken2023 · Сингл · Gold Up
Релиз Tous Les Ken
Tous Les Ken2023 · Сингл · Gold Up
Релиз Up All Night
Up All Night2023 · Сингл · Gold Up
Релиз SoumSoum
SoumSoum2023 · Сингл · Tiwony
Релиз Kindergarten
Kindergarten2023 · Сингл · Busy Signal
Релиз Fly Down
Fly Down2023 · Сингл · Nadg
Релиз Countdown
Countdown2023 · Сингл · Hthee Boss
Релиз Idg1f
Idg1f2023 · Сингл · Jada Kingdom

Похожие альбомы

Релиз Pull Up (Radio Edit)
Pull Up (Radio Edit)2021 · Сингл · Skillibeng
Релиз Shoot
Shoot2024 · Сингл · Skillibeng
Релиз Te Molla
Te Molla2022 · Сингл · DJ Acan
Релиз VIP
VIP2025 · Сингл · MASHERA
Релиз 1800
18002020 · Сингл · Yordan Castro
Релиз 成长 (Older)
成长 (Older)2021 · Альбом · Alec Benjamin
Релиз En Passant Pécho (Bande originale inspirée du film)
En Passant Pécho (Bande originale inspirée du film)2021 · Альбом · Kore
Релиз Подонок
Подонок2020 · Сингл · Даня Милохин
Релиз Напиши мне
Напиши мне2025 · Сингл · Vasya Plaksa
Релиз Butterfly
Butterfly2009 · Альбом · Jolin Tsai
Релиз Beauty Bomb
Beauty Bomb2018 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Один
Один2022 · Альбом · Температура
Релиз Illegal
Illegal2025 · Сингл · Ren
Релиз It's Me, I'm The Problem
It's Me, I'm The Problem2023 · Альбом · Lil Poppa

Похожие артисты

Gold Up
Артист

Gold Up

Vj Lou
Артист

Vj Lou

Джони Джон
Артист

Джони Джон

Overmuzik
Артист

Overmuzik

X-Man
Артист

X-Man

F.S.
Артист

F.S.

I Octane
Артист

I Octane

DJ Leska
Артист

DJ Leska

151
Артист

151

Ostapkin
Артист

Ostapkin

Fatlip
Артист

Fatlip

Arthur Pirozhkov
Артист

Arthur Pirozhkov

Limitlezz
Артист

Limitlezz