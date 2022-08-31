О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Альбом  ·  2022

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

#Русский рок#Рок

1 лайк

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Артист

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Релиз Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

#

Название

Альбом

1

Трек Теория разбитых окон

Теория разбитых окон

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

4:04

2

Трек Национальный гимн

Национальный гимн

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

3:01

3

Трек Всё идет по плану

Всё идет по плану

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

4:01

4

Трек Диско подштанники

Диско подштанники

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

4:06

5

Трек Гонка разоружений

Гонка разоружений

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

3:55

6

Трек Фэшн демпинг Cамый лучший дарьякор

Фэшн демпинг Cамый лучший дарьякор

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

3:17

7

Трек Бочка дегтя в ложке меда

Бочка дегтя в ложке меда

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

3:28

8

Трек Нефертильные младенцы

Нефертильные младенцы

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

3:00

9

Трек Великая cтена Геркулес — северная корона

Великая cтена Геркулес — северная корона

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

4:23

10

Трек Застольная песня для последнего человека

Застольная песня для последнего человека

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма

3:00

Информация о правообладателе: ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Последствие сырного джо
Последствие сырного джо2023 · Альбом · ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Релиз Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма
Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма2022 · Альбом · ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Релиз Коммунистическая пропаганда
Коммунистическая пропаганда2021 · Альбом · ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Релиз Нарушение Прав Потребителей
Нарушение Прав Потребителей2020 · Альбом · ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Релиз 12 способов бросить жрать в маке
12 способов бросить жрать в маке2020 · Альбом · ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Похожие альбомы

Релиз 12 способов бросить жрать в маке
12 способов бросить жрать в маке2020 · Альбом · ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Релиз The Great Milenko (20th Anniversary)
The Great Milenko (20th Anniversary)1997 · Альбом · Insane Clown Posse
Релиз PAY FOR IT
PAY FOR IT2008 · Альбом · Mindless Self Indulgence
Релиз Lenin Was A, Lenin Is A, Lenin Will Be a Zombie
Lenin Was A, Lenin Is A, Lenin Will Be a Zombie2009 · Альбом · Lenin Was a Zombie
Релиз Tяue
Tяue2010 · Альбом · Lenin Was a Zombie
Релиз Fat Beats from Outer Space
Fat Beats from Outer Space2011 · Альбом · Lenin Was a Zombie
Релиз Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию2021 · Альбом · Сёстры
Релиз Уличная драка
Уличная драка2016 · Альбом · ВИА СБOi!
Релиз Too Tired of Long Names
Too Tired of Long Names2009 · Альбом · Lenin Was a Zombie
Релиз How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence
How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence2013 · Альбом · Mindless Self Indulgence
Релиз Санаторий
Санаторий2022 · Сингл · Морэ & Рэльсы
Релиз 2021最美的夜bilibili晚会
2021最美的夜bilibili晚会2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy
Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy2000 · Альбом · Mindless Self Indulgence
Релиз Anthology 1988-2012
Anthology 1988-20122020 · Альбом · Miserylab

Похожие артисты

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО
Артист

ПОСЛЕДСТВИЕ СЫРНОГО ДЖО

Лес Гинкго
Артист

Лес Гинкго

Матис
Артист

Матис

фетиш
Артист

фетиш

og white
Артист

og white

Swanmortuus
Артист

Swanmortuus

baldemoboy
Артист

baldemoboy

CANVIL
Артист

CANVIL

ЗимойБезШапки
Артист

ЗимойБезШапки

Эшли Эш
Артист

Эшли Эш

Фрэнк
Артист

Фрэнк

Sero4ka
Артист

Sero4ka

whiteSpot
Артист

whiteSpot