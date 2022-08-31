Альбом · 2022
Двери в костюмах, пульсар ракообразных, баржа сельдерей, энантиоморф, эмонация, гек славяне, женьминь жибао, долина смеха, сельское барокко, румынский попкорн, бибоп, товарищ сралин, изофлавоны, таверна ложный бог, скам схемы и 12 нарушений коммунизма
Название
Альбом
1
4:04
2
3:01
3
4:01
4
4:06
5
3:55
6
3:17
7
3:28
8
3:00
9
4:23
10
3:00
