Leonard bernstein conducts berlioz
1
Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "IHB 59": I. Rêveries – Passions. Largo – Allegro agitato e appassionato assai – Religiosamente
Leonard bernstein conducts berlioz
13:23
2
Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": II. Un bal. Valse. Allegro non troppo
Leonard bernstein conducts berlioz
6:14
3
Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": III. Scène aux champs. Adagio
Leonard bernstein conducts berlioz
17:11
4
Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": IV. Marche au supplice. Allegretto non troppo
Leonard bernstein conducts berlioz
4:52
