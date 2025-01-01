О нас

New York Philharmonic Orchestra

New York Philharmonic Orchestra

,

Leonard Bernstein

Сингл  ·  1963

Leonard bernstein conducts berlioz

#Классическая
New York Philharmonic Orchestra

Артист

New York Philharmonic Orchestra

Релиз Leonard bernstein conducts berlioz

#

Название

Альбом

1

Трек Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "IHB 59": I. Rêveries – Passions. Largo – Allegro agitato e appassionato assai – Religiosamente

Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "IHB 59": I. Rêveries – Passions. Largo – Allegro agitato e appassionato assai – Religiosamente

New York Philharmonic Orchestra

,

Leonard Bernstein

Leonard bernstein conducts berlioz

13:23

2

Трек Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": II. Un bal. Valse. Allegro non troppo

Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": II. Un bal. Valse. Allegro non troppo

New York Philharmonic Orchestra

,

Leonard Bernstein

Leonard bernstein conducts berlioz

6:14

3

Трек Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": III. Scène aux champs. Adagio

Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": III. Scène aux champs. Adagio

New York Philharmonic Orchestra

,

Leonard Bernstein

Leonard bernstein conducts berlioz

17:11

4

Трек Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": IV. Marche au supplice. Allegretto non troppo

Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": IV. Marche au supplice. Allegretto non troppo

New York Philharmonic Orchestra

,

Leonard Bernstein

Leonard bernstein conducts berlioz

4:52

5

Трек Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": V. Songe d’une nuit de sabbat. Larghetto – Allegro

Symphonie fantastique in C Major, H 48, IHB 59 "Fantastic Symphony": V. Songe d’une nuit de sabbat. Larghetto – Allegro

New York Philharmonic Orchestra

,

Leonard Bernstein

Leonard bernstein conducts berlioz

9:52

Информация о правообладателе: G.O.P.
Волна по релизу

