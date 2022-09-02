О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

NKOHA

NKOHA

Альбом  ·  2022

L22

#Электро

12 лайков

NKOHA

Артист

NKOHA

Релиз L22

#

Название

Альбом

1

Трек Bishop

Bishop

NKOHA

L22

2:06

2

Трек Kamael

Kamael

NKOHA

L22

4:28

3

Трек Freya

Freya

NKOHA

L22

3:56

4

Трек Antaras

Antaras

NKOHA

L22

2:43

5

Трек PVP

PVP

NKOHA

L22

2:14

6

Трек RiseOfAbyss

RiseOfAbyss

NKOHA

L22

5:05

7

Трек Giran

Giran

NKOHA

L22

4:12

Информация о правообладателе: Hoboshrine
Волна по релизу
