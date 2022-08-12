О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Rojin Müzik
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Le Dine Were
Le Dine Were2023 · Альбом · Koma Gel
Релиз Xanamın
Xanamın2023 · Альбом · Koma Gel
Релиз Buk Bırın
Buk Bırın2023 · Альбом · Koma Gel
Релиз Mergezer
Mergezer2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Keça Muxtar
Keça Muxtar2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Çiyaye Me
Çiyaye Me2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Hay Zerye
Hay Zerye2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Dayike
Dayike2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Keçıke Bırın
Keçıke Bırın2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Ax Lawuko
Ax Lawuko2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Yeli ha yeli
Yeli ha yeli2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Buhar Çu
Buhar Çu2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Yar Dıllo
Yar Dıllo2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Yare Yare
Yare Yare2022 · Альбом · Koma Gel

Похожие артисты

Koma Gel
Артист

Koma Gel

Jovidon Nozimov
Артист

Jovidon Nozimov

Hojiakbar Hamidov
Артист

Hojiakbar Hamidov

Kamoliddin Rahimov
Артист

Kamoliddin Rahimov

Sayat - Nova Ensemble
Артист

Sayat - Nova Ensemble

Təyyar Bayramov
Артист

Təyyar Bayramov

Wael Jassar
Артист

Wael Jassar

Liana Zaqaryan
Артист

Liana Zaqaryan

Tovmas Poghosyan
Артист

Tovmas Poghosyan

Beşir Kaya
Артист

Beşir Kaya

Elchin Hashimov
Артист

Elchin Hashimov

Hozan Menice
Артист

Hozan Menice

Ertan Erkoç
Артист

Ertan Erkoç