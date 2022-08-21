О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Naimjon Obloqulov

Naimjon Obloqulov

Сингл  ·  2022

Otamdan boshqa, Onamdan boshqa

#Поп
Naimjon Obloqulov

Артист

Naimjon Obloqulov

Релиз Otamdan boshqa, Onamdan boshqa

#

Название

Альбом

1

Трек Otamdan boshqa, Onamdan boshqa

Otamdan boshqa, Onamdan boshqa

Naimjon Obloqulov

Otamdan boshqa, Onamdan boshqa

3:57

Информация о правообладателе: Awards Creative Group
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Viloyat popuri
Viloyat popuri2025 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Onajonim qarib borar ko'z o'ngimda
Onajonim qarib borar ko'z o'ngimda2023 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Otangizni asrang
Otangizni asrang2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Ko'ngil
Ko'ngil2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Onajon
Onajon2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Gulilolam
Gulilolam2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Otamdan boshqa, Onamdan boshqa
Otamdan boshqa, Onamdan boshqa2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Ko'rmadim
Ko'rmadim2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Yoshlik sog'inchi
Yoshlik sog'inchi2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov
Релиз Alam
Alam2022 · Сингл · Naimjon Obloqulov

Похожие артисты

Naimjon Obloqulov
Артист

Naimjon Obloqulov

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож