О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Amara Muzik
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Abujha Thakura Mora
Abujha Thakura Mora2025 · Сингл · Swati Music Samrajya
Релиз Sesha Dhadira Manisha
Sesha Dhadira Manisha2024 · Сингл · Prafulla Behera
Релиз Gadeibu Jadi Gadeide
Gadeibu Jadi Gadeide2024 · Сингл · Prafulla Behera
Релиз Bada Mayavee (Male Version)
Bada Mayavee (Male Version)2022 · Сингл · Prafulla Behera
Релиз Sabu Dina Kebe Nuhe Samana
Sabu Dina Kebe Nuhe Samana2022 · Сингл · Prafulla Behera
Релиз Madichala Badadande Madichala (Odia)
Madichala Badadande Madichala (Odia)2022 · Сингл · Prafulla Behera
Релиз Pokhari Re Pani Nahin Phute Padma (Odia)
Pokhari Re Pani Nahin Phute Padma (Odia)2022 · Сингл · Prafulla Behera
Релиз Mu Odisha Ku Bhala Paye
Mu Odisha Ku Bhala Paye2022 · Альбом · Shivangi
Релиз Hae Nandalala
Hae Nandalala2021 · Альбом · Malaya Mishra
Релиз Tu Meri Mai Main Tera Bhanja
Tu Meri Mai Main Tera Bhanja2021 · Альбом · Prafulla Behera
Релиз Radha Chol Kunje Khelbo Holi
Radha Chol Kunje Khelbo Holi2021 · Альбом · Malaya Mishra
Релиз Radha Ranga Nei Kunjaku Jaa
Radha Ranga Nei Kunjaku Jaa2021 · Альбом · Malaya Mishra
Релиз Kaaliare Mate Laaja Nahin
Kaaliare Mate Laaja Nahin2021 · Альбом · Malaya Mishra
Релиз Bela Thau Thau Hua Sabadhana
Bela Thau Thau Hua Sabadhana2021 · Альбом · Prafulla Behera

Похожие артисты

Prafulla Behera
Артист

Prafulla Behera

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож