Информация о правообладателе: Amara Muzik
Сингл · 2022
Bada Mayavee (Male Version)
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Abujha Thakura Mora2025 · Сингл · Swati Music Samrajya
Sesha Dhadira Manisha2024 · Сингл · Prafulla Behera
Gadeibu Jadi Gadeide2024 · Сингл · Prafulla Behera
Bada Mayavee (Male Version)2022 · Сингл · Prafulla Behera
Sabu Dina Kebe Nuhe Samana2022 · Сингл · Prafulla Behera
Madichala Badadande Madichala (Odia)2022 · Сингл · Prafulla Behera
Pokhari Re Pani Nahin Phute Padma (Odia)2022 · Сингл · Prafulla Behera
Mu Odisha Ku Bhala Paye2022 · Альбом · Shivangi
Hae Nandalala2021 · Альбом · Malaya Mishra
Tu Meri Mai Main Tera Bhanja2021 · Альбом · Prafulla Behera
Radha Chol Kunje Khelbo Holi2021 · Альбом · Malaya Mishra
Radha Ranga Nei Kunjaku Jaa2021 · Альбом · Malaya Mishra
Kaaliare Mate Laaja Nahin2021 · Альбом · Malaya Mishra
Bela Thau Thau Hua Sabadhana2021 · Альбом · Prafulla Behera