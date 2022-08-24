О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Jsr Media
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sakkanaina O Chinnadana
Sakkanaina O Chinnadana2023 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Rangu Merupulatho Vacche
Rangu Merupulatho Vacche2023 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Puvvulatho Pujinche Bathukamma
Puvvulatho Pujinche Bathukamma2023 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Esangi Sinukulu Gulf Song
Esangi Sinukulu Gulf Song2023 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Bala Mallehsa
Bala Mallehsa2022 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Kallaku Katuka
Kallaku Katuka2022 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Aduthunna Achanna Gilla
Aduthunna Achanna Gilla2022 · Сингл · Gaddam Rajitha
Релиз Bommadhari Gutta Mida Maradalu Pilla
Bommadhari Gutta Mida Maradalu Pilla2022 · Сингл · Gaddam Rajitha

Похожие артисты

Gaddam Rajitha
Артист

Gaddam Rajitha

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож