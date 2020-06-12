О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MARKUZ

MARKUZ

Сингл  ·  2020

Твои губы

#Русский рэп#Хип-хоп
MARKUZ

Артист

MARKUZ

Релиз Твои губы

#

Название

Альбом

1

Трек Твои губы

Твои губы

MARKUZ

Твои губы

3:16

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Что тебе нужно
Что тебе нужно2025 · Сингл · MARKUZ
Релиз Way to light
Way to light2025 · Сингл · MARKUZ
Релиз H Town
H Town2022 · Сингл · MARKUZ
Релиз Ignórame
Ignórame2022 · Сингл · MARKUZ
Релиз Actitud
Actitud2022 · Сингл · MARKUZ
Релиз Lo Imaginé
Lo Imaginé2022 · Сингл · MARKUZ
Релиз Certified
Certified2022 · Сингл · MARKUZ
Релиз WTF!
WTF!2021 · Сингл · MARKUZ
Релиз Fire in the Hole
Fire in the Hole2021 · Альбом · MARKUZ
Релиз The Ride (Original Mix)
The Ride (Original Mix)2021 · Сингл · MARKUZ
Релиз Девочка КОСМОС
Девочка КОСМОС2021 · Сингл · MARKUZ
Релиз A Loss (Original Mix)
A Loss (Original Mix)2021 · Сингл · MARKUZ
Релиз THAT BEAT EP
THAT BEAT EP2021 · Сингл · MARKUZ
Релиз Slayed
Slayed2021 · Альбом · FREAKY 17

Похожие альбомы

Релиз Shazam
Shazam2023 · Сингл · Artur-Ta
Релиз Пьяный
Пьяный2014 · Альбом · Сеня Дата
Релиз Hastalık İşi
Hastalık İşi2020 · Альбом · Serin Karataş
Релиз Балон
Балон2021 · Альбом · Bazara Zero
Релиз Пробелы
Пробелы2023 · Альбом · Sirocco
Релиз Письма
Письма2023 · Сингл · SERJ
Релиз Главный
Главный2021 · Альбом · EMELYANOW
Релиз Flight of love
Flight of love2022 · Сингл · TM7KING
Релиз Molly Love, A Cura Depois da Dor
Molly Love, A Cura Depois da Dor2020 · Альбом · Monsta
Релиз Yell Pretty
Yell Pretty2017 · Альбом · Benjamin Earl Turner
Релиз Оттенки
Оттенки2022 · Альбом · Lizer
Релиз Late Night
Late Night2020 · Сингл · Drew
Релиз Твои губы
Твои губы2022 · Сингл · PA4TALbOH
Релиз The Final Word
The Final Word2022 · Альбом · Jay T

Похожие артисты

MARKUZ
Артист

MARKUZ

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож