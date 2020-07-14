О нас

Весёлый

Весёлый

Сингл  ·  2020

Снова в деле

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
Весёлый

Артист

Весёлый

Релиз Снова в деле

#

Название

Альбом

1

Трек Снова в деле

Снова в деле

Весёлый

Снова в деле

2:31

2

Трек Полотно

Полотно

Весёлый

,

W.S.O

Снова в деле

2:49

3

Трек Долго не думая

Долго не думая

Весёлый

,

Falkone

Снова в деле

3:44

4

Трек Я помню

Я помню

Весёлый

Снова в деле

2:07

5

Трек Время

Время

Весёлый

,

Falkone

,

Мэмфис

,

Roma_Vegas

Снова в деле

4:10

6

Трек Останусь пеплом

Останусь пеплом

Весёлый

,

Лика Саурская

Снова в деле

3:15

7

Трек Синее небо, Ч. 2

Синее небо, Ч. 2

Весёлый

,

M.A.G.

Снова в деле

2:41

8

Трек Не подарок

Не подарок

Весёлый

,

Falkone

,

Грамаи Первый

,

W.S.O

,

brezzeboy

Снова в деле

4:26

9

Трек Грань

Грань

Весёлый

Снова в деле

2:24

Информация о правообладателе: F-EX Records
