Информация о правообладателе: Lao Art Media Co.,LTD
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз ລ່ອງແພຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ
ລ່ອງແພຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ2003 · Сингл · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ຄອງຮັກທິດາຂອມ
ຄອງຮັກທິດາຂອມ2003 · Сингл · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ດາວເມືອງໃຕ້ວອນແຟນ
ດາວເມືອງໃຕ້ວອນແຟນ2003 · Сингл · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ວັນນີ້ກໍ່ຍັງສູ້ - วันนี้ก็ยังสู้
ວັນນີ້ກໍ່ຍັງສູ້ - วันนี้ก็ยังสู้2003 · Сингл · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ຫັກໃຈໃຫ້ລືມ - หักใจให้ลืม
ຫັກໃຈໃຫ້ລືມ - หักใจให้ลืม2003 · Сингл · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз น้ำตานองในวันแต่ง
น้ำตานองในวันแต่ง2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ນາງໃນຝັນ
ນາງໃນຝັນ2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ກັບບ້ານເຮົາເຖີດ
ກັບບ້ານເຮົາເຖີດ2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ຜິດບໍທີ່ຂໍຈອງ
ຜິດບໍທີ່ຂໍຈອງ2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ຄອຍຮັກຈາກສາວຄູ
ຄອຍຮັກຈາກສາວຄູ2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ວັນຮັກສອງເຮົາ - วันฮักสองเฮา
ວັນຮັກສອງເຮົາ - วันฮักสองเฮา2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້
Релиз ເຈົ້າຖະໜົນດິນແດງ - เจ้าถหนนดินแดง
ເຈົ້າຖະໜົນດິນແດງ - เจ้าถหนนดินแดง2003 · Альбом · ດາວ ເມືອງໃຕ້

ດາວ ເມືອງໃຕ້
Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож