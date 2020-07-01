О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Звено

Звено

,

DOBRUSH

Сингл  ·  2020

Простофит

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
Звено

Артист

Звено

Релиз Простофит

#

Название

Альбом

1

Трек Простофит

Простофит

DOBRUSH

,

Звено

Простофит

2:34

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Накрутил
Накрутил2025 · Сингл · ТОММИ
Релиз БОСЫЕ НОГИ [prod. by DOBRUSH]
БОСЫЕ НОГИ [prod. by DOBRUSH]2022 · Сингл · jegmaster
Релиз ПАРАЛЛЕЛИ
ПАРАЛЛЕЛИ2021 · Альбом · Звено
Релиз молоды
молоды2021 · Сингл · MYSADEYES
Релиз молоды
молоды2021 · Сингл · MYSADEYES
Релиз САУНД
САУНД2021 · Альбом · Звено
Релиз МЁРТВЫЙ ГОРОД
МЁРТВЫЙ ГОРОД2021 · Сингл · Звено
Релиз Sorry
Sorry2021 · Сингл · Звено
Релиз ПОДРУГА
ПОДРУГА2021 · Сингл · Ross
Релиз Smoke in the Clouds
Smoke in the Clouds2020 · Сингл · Звено
Релиз Напаузумысли
Напаузумысли2020 · Сингл · Звено
Релиз Простофит
Простофит2020 · Сингл · Звено
Релиз Осколок стекла
Осколок стекла2020 · Сингл · Звено
Релиз 2000
20002020 · Альбом · Звено

Похожие альбомы

Релиз Чернобыль
Чернобыль2021 · Альбом · ТРАВМА
Релиз doom
doom2022 · Альбом · zavet
Релиз Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ
Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ2019 · Альбом · STUFF
Релиз Cash Luv
Cash Luv2021 · Альбом · Sooney
Релиз 3 по 100
3 по 1002022 · Сингл · Kazama
Релиз WOCKEESHA
WOCKEESHA2021 · Сингл · Telly Grave
Релиз Ну чё, погнали?
Ну чё, погнали?2021 · Альбом · ROMASTA
Релиз МИССИС БУЧ
МИССИС БУЧ2022 · Альбом · danchainz
Релиз The Peacock Honey
The Peacock Honey2019 · Альбом · Old Man Saxon
Релиз Плохой парень
Плохой парень2020 · Сингл · Wild
Релиз Новейший завет
Новейший завет2021 · Альбом · YUNG STATE
Релиз ЦУМ
ЦУМ2021 · Альбом · L1etto
Релиз DREAM CUPPER
DREAM CUPPER2023 · Альбом · Dumbo
Релиз Диалог
Диалог2022 · Сингл · Assetyans

Похожие артисты

Звено
Артист

Звено

CVXVP
Артист

CVXVP

ACID BOYZ
Артист

ACID BOYZ

Стоункат
Артист

Стоункат

DJ Pelix
Артист

DJ Pelix

Вайнет
Артист

Вайнет

РЭЙВИ
Артист

РЭЙВИ

godblessed_teo
Артист

godblessed_teo

длб
Артист

длб

KAHM
Артист

KAHM

King Kong Music
Артист

King Kong Music

Hotzzen
Артист

Hotzzen

Одолжи Юность
Артист

Одолжи Юность