О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mozi

Mozi

,

Крайнеплохо

Сингл  ·  2021

Папа

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
Mozi

Артист

Mozi

Релиз Папа

#

Название

Альбом

1

Трек Папа

Папа

Mozi

,

Крайнеплохо

Папа

1:41

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dad Wie Carti
Dad Wie Carti2025 · Сингл · Mozi
Релиз Simile
Simile2024 · Сингл · Mozi
Релиз Уехал далеко
Уехал далеко2024 · Сингл · SANG430
Релиз Внутри
Внутри2024 · Сингл · Mozi
Релиз OKAY
OKAY2024 · Сингл · Mozi
Релиз Осади
Осади2024 · Сингл · Mozi
Релиз Brutal Murder
Brutal Murder2024 · Сингл · Mozi
Релиз Flying Road
Flying Road2024 · Сингл · Mozi
Релиз NEXT UP!
NEXT UP!2023 · Альбом · Mozi
Релиз Наплевать
Наплевать2023 · Сингл · Mozi
Релиз G☆NG + SL1ME
G☆NG + SL1ME2023 · Сингл · Mozi
Релиз Jolly Like
Jolly Like2022 · Альбом · Mozi
Релиз That Sick Remix
That Sick Remix2022 · Сингл · Mozi
Релиз Red Eyes
Red Eyes2022 · Сингл · Mozi

Похожие артисты

Mozi
Артист

Mozi

ХЗ
Артист

ХЗ

Бахыт Компот
Артист

Бахыт Компот

Александр Лаэртский
Артист

Александр Лаэртский

Николай Фоменко
Артист

Николай Фоменко

Дядя Ваня
Артист

Дядя Ваня

БоБРы
Артист

БоБРы

Шкловский
Артист

Шкловский

Sad
Артист

Sad

Анатолий Скляренко
Артист

Анатолий Скляренко

Нейро дюбель
Артист

Нейро дюбель

Авиа
Артист

Авиа

Александр Ливер
Артист

Александр Ливер