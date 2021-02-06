Пока не придумал

Информация о правообладателе: F-EX Records
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
НЕБЕЗОПАСНО2023 · Сингл · PURPSHINE
200 km2023 · Сингл · Alish
Толер [prod. by CONCENTRACIA]2023 · Сингл · PURPSHINE
На пол (prod. by Raccoon, Light Kick Beats)2021 · Сингл · PURPSHINE
ТРЭП РОДЕО2021 · Альбом · PURPSHINE
ТАБЛЕТКА2021 · Сингл · PURPSHINE
EMO DRILL (prod. by lonelyprinze)2021 · Сингл · CRAZY SHIR
GIMME THE PHONK2021 · Сингл · ТЕКОЕЗА
Пока не придумал2021 · Сингл · PURPSHINE