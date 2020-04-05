О нас

Phantom

Phantom

Сингл  ·  2020

Trapshot

Контент 18+

#Хип-хоп
Phantom

Артист

Phantom

Релиз Trapshot

#

Название

Альбом

1

Трек Killspree

Killspree

Phantom

Trapshot

1:31

2

Трек Wtfniga

Wtfniga

Phantom

Trapshot

1:43

3

Трек Fortnite

Fortnite

Phantom

Trapshot

1:29

4

Трек Ice

Ice

Phantom

Trapshot

1:27

5

Трек Deadstar

Deadstar

Phantom

Trapshot

1:43

Информация о правообладателе: F-EX Records
