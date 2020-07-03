О нас

#krnk

#krnk

Альбом  ·  2020

Soft Boys Club

Контент 18+

#Хип-хоп

1 лайк

#krnk

Артист

#krnk

Релиз Soft Boys Club

#

Название

Альбом

1

Трек Дорогая музыка при копеечной музе

Дорогая музыка при копеечной музе

#krnk

Soft Boys Club

1:49

2

Трек Хайболы

Хайболы

#krnk

Soft Boys Club

2:05

3

Трек Шалава из Ранхигса, Ч. 1

Шалава из Ранхигса, Ч. 1

#krnk

Soft Boys Club

2:37

4

Трек #Кранковирус

#Кранковирус

#krnk

Soft Boys Club

2:18

5

Трек Добрый

Добрый

#krnk, PIRUN

Soft Boys Club

0:49

6

Трек Пацан

Пацан

#krnk

Soft Boys Club

3:59

7

Трек Хостел

Хостел

#krnk

Soft Boys Club

3:07

8

Трек Эдем

Эдем

#krnk, Кёя

Soft Boys Club

2:34

9

Трек О тебе

О тебе

#krnk

Soft Boys Club

3:55

10

Трек Максфактор

Максфактор

#krnk

Soft Boys Club

2:25

11

Трек Треки лишь о нас двоих

Треки лишь о нас двоих

#krnk, krestraj

Soft Boys Club

3:28

12

Трек Не скажем ни слова

Не скажем ни слова

#krnk

Soft Boys Club

2:52

13

Трек Просто пытался забыть

Просто пытался забыть

#krnk

Soft Boys Club

3:30

14

Трек Москва-Петербург

Москва-Петербург

#krnk, ARTIOM

Soft Boys Club

3:31

15

Трек Шалава из Ранхигса, Ч. 2

Шалава из Ранхигса, Ч. 2

#krnk

Soft Boys Club

2:29

Информация о правообладателе: F-EX Records
