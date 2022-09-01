О нас

Erik Love Skaldeman

Erik Love Skaldeman

Альбом  ·  2022

I döda poeters sällskap: tolkningar

#Поп
Erik Love Skaldeman

Артист

Erik Love Skaldeman

Релиз I döda poeters sällskap: tolkningar

#

Название

Альбом

1

Трек Intro: Slottet av bergskristall

Intro: Slottet av bergskristall

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

0:31

2

Трек En främmande man

En främmande man

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

3:23

3

Трек I livets villervalla

I livets villervalla

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

2:16

4

Трек Om ingenting

Om ingenting

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

3:34

5

Трек I skönhet

I skönhet

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

4:00

6

Трек She Walks in Beauty

She Walks in Beauty

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

2:22

7

Трек Aftonstämning på Ceylon

Aftonstämning på Ceylon

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

1:51

8

Трек True Love Will Find You in the End

True Love Will Find You in the End

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

3:26

9

Трек Outro: Teknologiska, arkitektoniska under

Outro: Teknologiska, arkitektoniska under

Erik Love Skaldeman

I döda poeters sällskap: tolkningar

0:52

Информация о правообладателе: Erik Love Skaldeman
